Una cucina attenta ai prodotti della nostra terra con un pizzico di creatività

Dalla cucina di Villa Crespi sotto la guida di Antonino Cannavacciuolo alla guida dei “Giardini del Massimo”. La carriera sfolgorante di Gianvito Gaglio si può riassumere con questa battuta. Nulla gli è stato regalato. Dopo quattro anni di durissima formazione nel tempio di Cannavacciuolo, adesso lo chef originario di Cinisi è tornato in Sicilia. Entrando dalla porta principale: è alla guida dei Giardini del Massimo di Palermo.

Ma già l’anno scorso, chef Gaglio aveva fatto parlare di sè sulla colonne di Blogsicilia. Ospite fisso della trasmissione Trazzera, il cuoco palermitano aveva presentato ricette innovative, basate su prodotti tipici della nostra terra. Questo, in fondo, è il suo mantra: puntare sulla tradizione, sui prodotti di altissima qualità della nostra terra e sulla stagionalità, con un tocco di creatività e una perfetta perizia tecnico stilistica. Ed è seguendo queste regole auree che Gaglio ci ha presentato la versione creativa degli anelletti. A Palermo sono la base indispensabile per la pasta cu furnu. Gaglio la reinterpreta in chiave mare e monti. A Talk Sicilia, Gaglio ci ha raccontato la sua liason professionale con Antonio Cannavacciuolo, il più amato degli chef italiani.

Gli ingredienti per gli anelletti 2.0 di Gianvito Gaglio

400 grammi di anelletti

Un chilo di borraggine

Due rametti di timo

Due fiori di borraggine

Due seppie

180 grammi di ricotta

100 ml latte intero

Uno spicchio aglio

olio al peperoncino quanto basta

Olio evo, sale e pepe quanto basta

Come preparare questa ricetta

Fate scottare la borraggine acqua salata, quando è pronta frullatela con un po’ olio, sale e pepe. Mettete a bollire una pentola e portate in cottura gli anelletti . A questo punto preparate la crema di ricotta. Sfogliate il timo e mettetelo nella ricotta. Aggiungete un filo d’olio, sale, pepe, un pizzico d’olio al peperoncino e un goccio di latte. Mischiate per bene la crema.

. A questo punto preparate la crema di ricotta. Sfogliate il timo e mettetelo nella ricotta. Aggiungete un filo d’olio, sale, pepe, un pizzico d’olio al peperoncino e un goccio di latte. Mischiate per bene la crema. Tagliare a liste piccole le seppie e scottatele in padella per un paio di minuti con un pizzico di sale, uno spicchio d’aglio e un rametto di timo. Nella padella dove avete cotto le seppie versate la crema di borraggine e aggiungete gli anelletti che avete fatto cuocere in pentola. Completare la cottura della pasta in padella, aggiungendo un po’ d’acqua di cottura. Completare con un giro d’olio in padella e un pizzico di pepe. Disporre in un piatto gli anelletti , guarnire con la crema di ricotta e le seppie.