SanLorenzo Mercato ospiterà in anteprima, la prossima domenica 16 febbraio, la 75a edizione del Festival del Mandorlo in fiore 2020 che si svolgerà ad Agrigento dal 28 febbraio all’8 marzo.

Il “Mandorlo in Fiore” nasce come festa popolare della città di Agrigento e si ripete, da tradizione, ogni primavera dell’anno per una intera settimana. L’obiettivo è quello di festeggiare l’anticipo della primavera con il rifiorire del mandorlo che rappresenta la pianta caratteristica del paesaggio della Valle dei Templi. Dal 2017 la festa è organizzata dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, in collaborazione con il Comune di Agrigento.

Tra cooking show, degustazioni, talk di presentazione e pietanze speciali la domenica del Mercato trascorrerà arricchita anche dalla presenza del gruppo folk Gergent che si proporrà tra esibizioni e balli.

Si comincia alle ore 12 con un talk di presentazione del Mandorlo in fiore 2020 con il presidente del gruppo folk “Gergent” e organizzatore del Festival Internazionale “I Bambini Del Mondo” Luca Criscenzo, gli interventi del presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi Emanuele Farruggia e la presentazione della 13esima “Mandorlara, la sagra del mandorlo a tavola” con il direttore della manifestazione Totò Collura.

A seguire, l’esibizione del gruppo folk Gergent con performance che coinvolgono una trentina di artisti tra cui anche i rappresentanti del festival internazionale “I Bambini del Mondo”.

Chiude la mattinata il cooking show del “Torronificio Nitro” che preparerà live la cubaita, mostrando i procedimenti del dolce tipico siciliano di origine araba a base di mandorle, miele e zucchero. Il live show si ripeterà nel pomeriggio alle 16.

Come da tradizione, i temi dominanti dell’evento agrigentino saranno l’enogastronomia e il folklore, con una particolare enfasi sulla fratellanza tra i popoli contro i sempre più frequenti episodi di razzismo e intolleranza.

In particolare, il tema conduttore dell’edizione 2020 del Mandorlo in Fiore sarà quello delle Eredità Immateriali dell’Umanità. Una trentina i gruppi folk partecipanti, che per il proprio livello spettacolare e culturale rappresentano l’eccellenza a livello mondiale.

Con gli ospiti internazionali i gruppi agrigentini di Gergent, Oratorio Don Guanella, I piccoli del Val d’Akragas, Fiori del mandorlo, Fabaria Folk, Herbessus di Grotte, Città di Aragona e Triscele di Aragona.

In loro rappresentanza, a Sanlorenzo Mercato a Palermo, domenica dalle 12, sarà presente il gruppo folk “Gergent” – storico gruppo folcloristico che dagli anni ’90 a oggi si è imposto sulla scena internazionale quale messaggero della tradizione popolare siciliana – per una domenica di show e dimostrazioni dal vivo.

Come da tradizione, la Festa prevede il coinvolgimento dell’intera città e della Valle, con spettacoli all’aperto, sfilate per le vie cittadine, spettacoli, ma anche con una molteplicità di eventi collaterali volti a promuovere e valorizzare quel “patrimonio immateriale” che è costituito dalle conoscenze e dalle abilità tradizionali, ma anche dalla cucina tradizionale e dalla Dieta Mediterranea. Tra questi, la Mandorlara giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione che prevede dei menù speciali proposti dai ristoratori dell’intera provincia di Agrigento e uno speciale concorso di cucina in cui si sfideranno i migliori chef del territorio.

In occasione dell’anteprima a Sanlorenzo Mercato, a rappresentare la Mandorlara saranno gli espositori CVA Viticultori Associati di Canicattì’ con il Diodoros, blend di Nero d’Avola, nerello mascalese e nerello cappuccio prodotto all’interno del parco della Valle dei templi, il Torronificio Nitro con la cubaita, il “torrone siciliano” a base di frutta secca o sesamo, miele e zucchero, declinata in molteplici gusti, passando poi per i liquori de “I rosoli Gibisella”, dai classici rosoli a base di alloro, finocchietto selvatico, cannella, alle creme di mandarino e di limoncello.

Per rendere omaggio al Festival, la Carnezzeria del Mercato proporrà due pietanze tematiche speciali, entrambe rigorosamente a base di mandorla: la salsiccia alla mandorla con contorno di insalata (€ 5) e gli involtini alla mandorla con contorno a scelta di insalata o patate al forno (€ 6).