Il 5 febbraio si festeggia la patrona di Catania

Minnuzze di Sant’Agata, si chiamano così le delizione cassatine che si preparano a Catania nel giorno dedicato alla patrona della città. Sono dei dolcetti dalla forma semisferica, che ricordano il seno di una donna, in ossequio al martirio subito dalla Santa. Secondo la tradizione, infatti, Agata venne sottoposta a torture, alla mutilazione dei seni ed alla terribile prova dei carboni ardenti. Morì proprio il 5 febbraio dell’anno 251.

Esistono altre versioni di questa cassatina, che viene preparata anche nelle altre province siciliane. In quel caso il dolce è più conosciuto come minne delle vergini. Le minnuzze di Sant’Agata sono composte da un friabile guscio di pasta frolla, ripieno con ricotta di pecora, lavorata con zucchero e arricchita con canditi e cioccolato fondente. Le cassatine vengono poi ricoperte da una candida glassa bianca e decorate sulla sommità con una ciliegia candita.

Sono il dolce catanese del 5 febbraio, il giorno in cui Catania offre la sua devozione a Sant’Agata.

Gli ingredienti per le minnuzze di Sant’Agata

Farina tipo 00 300 g

Uova medie 2

Burro 75 g

Zucchero a velo quanto basta

Vaniglia (estratto) quanto basta

Sale quanto basta

Limone quanto basta

Ricotta di pecora 250 g

Cioccolato fondente 40 g

Canditi 40 g

Zucchero 35 g

Ciliegie candite 6

Come preparare le Minnuzze di Sant’Agata

Per la pasta frolla: va preparata con il mixer o a mano. Impastate 250 g di farina, un uovo e un tuorlo (tenete da parte l’albume), 70 g di zucchero a velo, il burro e qualche goccia di estratto di vaniglia. Formate una sfera omogenea, avvolgetela con pellicola e fatela riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo, preparate il ripieno: amalgamate in una terrina la ricotta con lo zucchero semolato, i canditi e il cioccolato tritato. Stendete la pasta frolla in una sfoglia spessa pochi millimetri. Lavorate sempre su un piano ben infarinato. Ricavate dei cerchi di 7-8 cm, che devono essere di qualche cm più larghi rispetto al diametro degli stampi che utilizzate. Foderate gli stampini o la stampo di silicone a semi sfera con i cerchi di pasta facendoli aderire bene. Farciteli con il ripieno e livellate bene. Chiudete con un disco di pasta avanzata e sigillate bene. Infornate le minne di Sant’Agata a 180°C per circa 45 minuti. Sfornatele e lasciatele raffreddare completamente su una griglia per dolci. reparate la glassa: montate leggermente l’albume con un pizzico di sale. Aggiungete lo zucchero a velo rimasto e il succo di limone, amalgamate bene. Distribuite la glassa sulle semi sfere di pasta frolla cercando di ricoprirle in modo uniforme. Completate con la ciliegina candita e fate asciugare bene prima di servire.