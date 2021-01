Dal "pane dei poveri", un dessert soffice e spumoso

Mousse di castagne, il dolce perfetto per l’inverno

Le castagne sono un frutto ricco di proprietà nutritive e versatili da cucinare

La ricetta di oggi porta la firma dello chef stellato altoatesino Peter Girtler

La mousse di castagne è un dolce leggero e saporito. Grazie a una consistenza soffice e spumosa. questo dessert è uno dei protagonisti della stagione fredda. Ingrediente principale della ricetta è la castagna. E’ un frutto molto versatile, che si può preparare in diversi modo:bollito, cotto al forno o arrostito sul fuoco. Con le castagne si possono preparare marmellate e mousse.

Per secoli, le castagne sono state considerate il “pane dei poveri”. Frutto molto prezioso, anche per la bellezza degli alberi, la castagna offre notevoli vantaggi per le sue proprietà. Dentro una buccia marrone, grande e resistente, c’è una polpa che ha straordinarie caratteristiche energetiche e nutritive.

https://www.youtube.com/watch?v=AxOE5P4e60Q

Per la mousse di oggi, utilizziamo la ricetta dello stef chellato Peter Girtler.

Ecco gli ingredienti della sua preparazione

1 uovo

1 tuorlo d’uovo

125 g. di cioccolato bianco

170 g. di purea di castagne

50 g. di prugne secche tagliate sottili a dadini

Rum e grappa alle prugne a piacere

200 g. di panna montata

La preparazione va fatta con questo metodo

Sbattere a bagnomaria l’uovo e il tuorlo. Far sciogliere il cioccolato bianco e aggiungere le uova. Aggiungere la grappa e la purea di castagne. Aggiungere mescolando la panna e i dadini di prugne . Riporre al freddo per alcune ore. Decorare e servire.