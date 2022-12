Si chiama nipitiddata ed è il dolcetto messinese che si prepara il giorno dell’Immacolata. E’ una ricetta di origine molto antica e per certi versi ricorda parecchio il buccellato. La nipitiddata è sinonimo dell’atmosfera natalizia. Si tratta di piccoli e profumati involucri di pasta frolla. All’interno hanno una farcitura morbida, dolce, ottenuta unendofichi secchi, noci, mandorle, aromi, marmellata e un tocco di cioccolato.

La preparazione di questo dolce è molto complicata ma ne vale la pena. Il risultato sarà un dolce profumato e squisito.

Gli ingredienti per la Nipitiddata

500 g farina 00

250 g burro

150 g zucchero

5 uova

un pizzico di sale

350 g fichi secchi tritati

150 g gherigli di noce spezzettati

50 g cioccolato fondente a scaglie

200 g mandorle tostate e tritate

100 g uva passa

1 pizzico cannella

1 chiodo di garofano tritato

250 g marmellata

scorza di arancia secca tritata

Ecco come preparare questi dolcetti

Per realizzare la nipitiddata la prima cosa da fare è mettersi al lavoro per preparare la farcitura. Per questo è necessario mescolare i fichi secchi tritati, i gherigli di noce spezzettati, il cioccolato a scaglie, le mandorle tostate e tritate, l’uva passa, il pizzico di cannella, il chiodo di garofano tritato, la marmellata e la buccia arancia secca tritata fino a ottenere un composto piuttosto omogeneo.

Successivamente, con la farina, il burro, lo zucchero, le uova, il sale e il latte preparare una sfoglia sottile da cui ricavare dei dischetti di 10 cm. di diametro. A questo punto gli involucri vanno riempiti con la farcitura, chiusi a mezza luna. Alla fine va praticata con la punta del coltello un’incisione tagliando la pasta.

Infornare quindi a fuoco moderato per circa 30 minuti; durante la cottura le nipitiddate si apriranno facendo vedere il ripieno.