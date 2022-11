Lo chef allievo di Cannavacciuolo riscrive le ricette tipiche siciliane

Mettete tra le mani di Gianvito Gaglio una ricetta tradizionale della nostra cucina e il giovane chef dei Giardini del Massimo la trasforma in un piatto moderno e gourmet. Rispettando la tradizione. Come fa? DI sicuro, oltre alla creatività serve una tecnica rigorosa e precisa. Quattro anni al fianco di Antonino Cannavacciuolo fanno la differenza: Gaglio, dopo aver studiato all’Accademia Alma è passato dalla brigata di Villa Crespi, il tempio della cucina italiana.

Così anche la classica Norma alla catanese diventata un piatto nuovo e sprintoso sotto la cura di chef Gaglio. La Norma, per i pochi che non lo sapessero, è primo piatto classico della cucina catanese. Lo chef di origine siciliana la rivisita usando i pomodori secchi al posto della salsa e le bavette in vece dei rigatoni. La Norma è la ricetta resa celebre dal compositore catanese Vincenzo Bellini. Gianvito Gaglio l’ha rivisitata, senza tradire il suo spirito “siculo”. Come formato di pasta, chef Gaglio ha scelto delle bavette. Al posto della salsa, sono stati usati dei pomodori secchi trasformati in una morbida crema. Una fonduta al latte fa da base alla ricetta pensata dallo chef.

Per realizzare questa piccola opera d’arte, potete seguire i passaggi in questo video:

Ecco gli ingredienti per la pasta alla Norma di Gianvito Gaglio

400 gr di bavette

280 gr di patè pomodoro secco

n° 2 melanzane

180 gr ricotta al forno

200 gr latte intero

n° 1 mazzetto basilico

n° 1 spicchio aglio

sale e pepe , qb

Ecco la ricetta tipica della Norma che si prepara a Catania

Se volete scoprire la ricetta reloaded di Gaglio potete seguire le istruzioni del video. Invece, se siete dei tradizionalisti, ecco la ricetta tradizionale alla catanese. Per preparare la pasta alla Norma per prima cosa tagliate i pomodori a quadrotti e metteteli in una padella con olio e aglio. Lasciateli ammorbidire per circa 20 minuti con basilico, sale, pepe e mezzo cucchiaino di zucchero; questo punto togliete i pomodori dal fuoco e passateli al passaverdure. Rimettete il sugo di pomodoro sul fuoco e fatelo asciugare fino ad ottenere la giusta consistenza. Tagliate poi le melanzane a quadrotti di medie dimensioni. Friggete le melanzane così tagliate. Scolatele molto bene così da avere una frittura ben asciutta. Cuocete la pasta e conditela con il sugo di pomodoro. Servitela e aggiungete direttamente nel singolo piatto le melanzane e una grattuggiata di ricotta salata.