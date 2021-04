Un classico pugliese in versione stellata

Un piatto della tradizione pugliese nella versione di Chef Barbieri

Le orecchiette sono un formato di pasta tipico della Puglia

La ricetta di Barbieri è a base di salsiccia e fonduta di formaggi

Le orecchiette sono un formato di pasta diventate un must della gastronomia italiana. Acqua e farina di grano duro rimacinata, ecco gli ingredienti delle orecchiette, quel tipo di pasta che rappresenta la Puglia. E che spesso è considerato un cibo povero.

Questo formato di pasta dovrebbe essere fatto in case. Per farle a regola d’arte, la pasta va lavorata rigorosamente a mano per ottenere la tipica forma rotonda e concava. Un altro particolare è la loro inconfondibile superficie rugosa e l’interno più sottile rispetto al bordo.

Nella tradizione pugliese questa pasta andrebbe condita con le cime di rapa. Ma la ricetta di oggi, firmata dallo chef stellato Bruno Barbieri, trasforma un cibo povero in un piatto da ristorante stellato. La proposta di Chef Barbieri è un condimento a base di salsiccia e fonduta.

Ecco gli ingredienti per le orecchiette gourmet

orecchiette

parmigiano Reggiano

ricotta forte

latte

noce moscata

cipolla

salsiccia

basilico

olio evo

sale e pepe

Ecco come preparare le orecchiette di Chef Barbieri

La preparazione inizia dalla fonduta. Prendete latte, il parmigiano, la ricotta forte, la noce moscata e il sale. Fate girare sulla fiamma fino ad ottenere una cremina liscia. Fatta la fonduta prendete una padella e mettete olio e cipolla a scaldare. Intanto Buttate le orecchiette nell’acqua salata bollente.

Nel frattempo togliete il budello della salsiccia e sgranatela. Quando la cipolla sarà dorata aggiungete la salsiccia (e un po' di lardo se ce l'avete) e il pepe. Quasi a fine cottura aggiungete del basilico alla salsiccia. Appena la pasta è al dente scolatela e versatela nella padella con il ragù di salsiccia. Aggiungete la fonduta, altro basilico e un filo di olio extravergine.