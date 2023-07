Ecco come preparare questa ricetta

Lavate le melanzane, eliminate le estremità e tagliatele a fettine spesse circa mezzo centimetro. Disponetele su una teglia larga, ricoperta di carta forno, salatele e ungetele con un filo di olio evo. Mettete in forno ventilato a 170-180°, e fate cuocere per 10-15 minuti, finché non saranno tenere. In alternativa, potete grigliare le melanzane, oppure friggerle in olio di arachide. Mentre cuociono, tagliate a fette la mozzarella e lasciatela scolare dal siero in eccesso. Prendete una pirofila, ungetela con poco olio e sistemate sul fondo uno strato di melanzane. Coprite con il prosciutto cotto a fettine e con la mozzarella spezzettata. Disponete poi un altro strato di melanzane, prosciutto e mozzarella, e continuate fino ad esaurire gli ingredienti. Al termine, ricoprite il tutto con la besciamella, e spolverizzate con il parmigiano grattugiato e un pizzico di pepe nero. Mettete la parmigiana in forno ventilato a 180°, e fate gratinare per circa 25 minuti, finché si sarà formata una leggera crosticina (la parte più contesa da tutti i commensali). Se necessario, date un colpetto di grill nei minuti finali.

A questo punto la vostra parmigiana in bianco è pronta. Prima di tagliarla e servirla a porzioni, lasciatela raffreddare per qualche minuti. Servire a rassodare il composto e a valorizzare al massimo i sapori di questa ricetta.