Un dolce caldo per le serate invernali

Pere cotte, il dessert invernale suggerito da Bruno Barbieri

Le pere sono il frutto invernale per eccellenza e possono diventare le protagonista di un dolce strepitoso

Il segreto è la scelta del vino e delle spezie con cui creare la salsa di cottura per la frutta

Pere cotte al vino rosso: la frutta cotta è il dessert invernale per eccellenza. Parola di Bruno Barbieri, lo chef stellato famoso in tutto il mondo. Dal suo canale social chef Barbieri ha lanciato la sua proposta, una ricetta a base di questo frutto: “ragazzi ormai fa freddo, siamo quasi in inverno e dopo un buon pranzo o una cena, un bel dessert di frutta cotta per me è l’asso di briscola”.

Barbieri suggerisce di preparare la nostra frutta con del vino rosso, castagne, un po’ di spezie, e un tocco d’arancia.

Ecco gli ingredienti per la ricetta suggerita dal terribile giudice di Masterchef

4 Pere kaiser (o coscia)

300 ml Vino rosso

200 ml Acqua

200 g Zucchero di canna

1 Cannella in stecche (o 2 cucchiaini in polvere)

2 Chiodi di garofano

Qualche castagna

Per realizzare questa ricetta seguite queste indicazioni

Mettete l’acqua e il vino in una pentola insieme allo zucchero e fatelo sciogliere a fuoco basso. Mettete la pentola sul fuoco insieme alla stecca di cannella e i chiodi di garofano e fate raggiungere il bollore. Sbucciate le pere intere lasciando il picciolo e quando l’acqua e vino bolliranno immergetele e fatele cuocere per 20 minuti circa fino a che saranno cotte. La cottura potrebbe durare qualche minuto in più se i frutti fossero grandi. Quando le pere saranno totalmente cotte toglietele dalla pentola e mettetele in un piatto. Rimettete la pentola con acqua e vino su fuoco e fate cuocere mescolando ancora per 10 minuti circa in modo che la salsa si restringa e caramelli un pochino. Spegnete il fuoco e rimettete le pere nella salsa e lasciatele a raffreddare qualche minuto in modo che riprendano il calore e servite le pere al vino con la loro salsa.