La ricetta tradizionale che viene dallo Stretto

Chissà perchè ma a Natale è sempre tempo di pizza. E’ il cibo più conviviale del mondo. Tra le pizze made in Sicily, una particolarmente ghiotta è quella alla scarola. Rigorosamente alla messinese. Concepita come ricetta di recupero, si realizzava con il pane raffermo rimasto a case e con quel che rimane nelle dispense. A metà degli anni cinquanta venne codificata la regola della pizza alla messinese: una focaccia da cuocere in teglia e da condire rigorosamente con acciughe e scarola.

Gli ingredienti per la pizza alla messinese

400 g di semola rimacinata di grano duro

4 g di lievito di birra

30 g di strutto

10 g di zucchero (o malto)

20 g di sale

600 g di acqua

Acciughe salate di Sciacca

600 g di di tuma ben asciutta

400 g di scarola

Pomodoro

Olio evo

Origano

Sale

Pepe

Ecco come preparare questa focaccia in teglia

Nella ciotola di una planetaria vanno unite le due farine e il lievito. Sciogliere nell’acqua il sale, azionare la macchina e aggiungere a filo alle farine fino a formare un composto liscio e incordato. A questo punto, unire lo strutto a poco alla volta fino a farlo assorbire completamente dall’impasto.

Una volta pronto, trasferiscilo su di un piano di lavoro, formare una palla e mettila poi in una ciotola leggermente unta di strutto. Sigilla la ciotola con la pellicola e lascia riposare l’impasto in forno spento per 2 ore e mezza.

Trascorso il tempo indicato, ungi una teglia di olio sul fondo e sui lati, ribaltaci sopra l’impasto lievitato stendendolo bene su tutta la superficie, mettici sopra un filo di olio e lascialo lievitare altri 30 minuti nel forno spento.

Nel frattempo, lavate la scarola e asciugala bene, tagliala poi a pezzetti e tienila da parte. Lava i pomodori e tagliali a cubetti grossi circa 1-2 cm, e fai la stessa cosa con la tuma. Quando la focaccia sarà lievitata, disponi premendo con le dita, le acciughe nell’impasto, cospargi ora la superficie con la tuma a cubetti, la scarola, i pomodori e condisci il tutto con un filo di olio a crudo, sale e pepe. La pizza alla messinese va preparata nel forno statico a 220° per circa 20 minuti.