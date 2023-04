Una ricetta contesa tra Napoli e Messina

La pizza alla scarola è un piatto della tradizione napoletana, rivisitato dallo chef Cannavacciuolo, che proprio non dovete perdervi. Certo, è anche un piatto che appartiene al menù natalizio, ma come ogni leccornia che si rispetti va preparata tutto l’anno, quando c’è voglia di cucinare e di stupire gli ospiti.

La pizza napoletana alla scarola è una “torta” di pasta da preparare con farina, acqua e latte, al cui interno c’è la sorpresa di una farcitura a base di scarola, acciughe, uvetta, pinoli, capperi e olive di Gaeta. Gli ingredienti ricordano i classici pitoni messinesi, deliziosi calzoni farciti proprio con la scarola, verdura croccante e dal retrogusto amarostico. A ogni morso, la pizza di scarola sarà un’alternanza di morbidezza e croccantezza, con il sapore dolce dell’uvetta e il sapore oleoso dei pinoli. Oltre la ricetta della tradizione, arriva la versione firmata Cannavacciuolo. Lo chef più amato dagli italiani suggerisce l’utilizzo di prodotti di assoluta qualità. Soltanto con materie prime eccezionali possiamo ottenere pietanze sublimi. Cannavacciuolo ha anche un piccolo segreto: il latte.

Ecco gli ingredienti per la pizza di scarola

600 g farina

30 g acciughe sott’olio

20 g pinoli

15 g lievito di birra

10 g uvetta

2 cespi di insalata scarola

1 tuorlo

aglio

latte

olio extravergine di oliva

sale

pepe

Come preparare la pizza con la scarola

Sciogliete il lievito di birra in 50 g di acqua tiepida. Impastate la farina con il lievito, 150 g di latte e altri 100 g di acqua. Quando gli ingredienti saranno amalgamati, aggiungete 15 g di sale e continuate a impastare finché il composto non sarà omogeneo e liscio. Formate una palla e ponetela in una scodella ampia, coprite con la pellicola e lasciate lievitare per circa 2 ore.

Mettete a bagno l’uvetta in acqua. Mondate la scarola, lavatela e asciugatela, quindi tagliatela a pezzi lunghi circa 3 cm. Soffriggete 1 spicchio di aglio in una padella con un filo di olio. Quando l’aglio sarà dorato, eliminatelo; unite le acciughe e fatele sciogliere nell’olio. Aggiungete infine la scarola, l’uvetta strizzata e i pinoli. Regolate di sale, pepate e cuocete per circa 5 minuti. Scolate l’acqua in eccesso e lasciate raffreddare.

Dividete l’impasto in due parti uguali e stendetelo con un matterello. Ungete con un po’ di olio una teglia rotonda e foderate fondo e bordi con una metà dell’impasto. Bucherellate il fondo e riempite con il ripieno.

Chiudete la pizza con l’altra metà dell’impasto, sigillando bene i bordi, e bucherellatelo in superficie. Se volete, create un piccolo «camino» al centro, ritagliando un dischetto di pasta con un tagliapasta. Spennellate con il tuorlo sbattuto con 1 cucchiaio di latte e infornate la torta a 180 °C per 45 minuti circa. Lasciatela intiepidire prima di servirla.

