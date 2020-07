una ricetta "svuotafrigo" dal gusto e profumo inimitabili

Di polpette, si sa, ne esistono tanti tipi, almeno quanti coloro che sostengono di possederne la ricetta perfetta ma anche, e soprattutto, la giusta combinazione degli ingredienti grazie alla quale ottenere dei perfetti “scrigni” ripieni di bontà, dal guscio croccante e dal ripieno morbido e profumato.

Se a questo si aggiunge il fatto che questa preparazione, oltre ad essere gustosissima, consente di realizzare tante cosiddette “ricette svuotafrigo” che permettono di consumare tanti rimasugli di più ingredienti avanzati che, in questo modo, riprendono nuova vita, si può facilmente intuire perchè le donne siciliane, regine della cucina del “riciclo” ne abbiano inventate, davvero, di tutti i tipi e ad oggi non vi sia limite alle tipologie esistenti.

Alle già note polpette di pane, polpette di broccolo e polpette di minestrone vi sono, tra le altre, quelle di ricotta che, oltre ad essere gustosissime, consentono di utilizzare la ricotta non più freschissima che, grazie all’aggiunta di pochissimi ingredienti si trasforma in un goloso impasto che poi, in seguito alla frittura (o al calore del forno se preferite), acquisisce un involucro croccante e dorato che sarà un piacere addentare.

Per realizzare queste golose sfere dorate saranno sufficienti pochi ingredienti che potrete trovare all’interno della dispensa virtuale di InSicilia,l’e-commerce di prodotti tipici siciliani da ordinare on line e ricevere comodamente a casa.

In particolare per un gusto ancora più deciso potrete aggiungere all’impasto la Ricotta Salata grattugiata, dal sapore dolce ma leggermente acidulo, dalla pasta compatta, semidura dal colore bianco, il pecorino siciliano a media stagionatura del Caseificio Bompietro che riposa in assi di legno fino a 180 giorni. Per una panatura impeccabile, croccante e dorata, potete utilizzare il pangrattato di pane secco macinato .Se poi deciderete di accompagnare le polpette ad una salsa di pomodoro, soprattutto nel caso in cui vogliate servirle come secondo piatto, potrete utilizzare la Passata Rustica di Pomodoro tipico siciliano varietà “Siccagno” dalle intense caratteristiche organolettiche. Uno dei pomodori pù antichi della tradizione siciliana.

Polpette di ricotta

Ingredienti per 4 persone

300 g di ricotta (di pecora o mucca) ben asciutta

100 g di mollica di pane o pancarrè

(1 uovo di galline allevate all’aria aperta )

3 cucchiaio di pecorino grattugiato

menta q.b.

sale

olio di semi di arachidi

In una ciotola mescolate la ricotta ben asciutta con la mollica di pane precedentemente tritata. Aggiungete il formaggio, l’uovo, la menta tritata, aggiustate di sale. Impastate con le mani fino ad ottenere un impasto ben amalgamato, mettete in frigo per almeno 10 minuti per rassodare. Formate tante piccole polpette, passatele nel pangrattato e friggetele in una padella per circa 2-3 minuti, girandole fino a doratura. Scolatele e appoggiatele su un foglio di carta assorbente da cucina. Servitele subito, sono buone anche a temperatura ambiente. Se preferite, potete cuocerle in forno in una teglia con carta forno su metterete un po’ di olio e farete rotolare le polpette per ungerle bene tutte. Cuocerle in forno preriscaldato a 180° funzione ventilato per circa 20-25 minuti gli ultimi 10 minuti giratele per farle dorare bene da tutti i lati. Servite calde sono ottime anche fredde. In entrambi i casi potrete servirle “in bianco”, soprattuto se le offrirete come antipasto, o accompagnate da salsa di pomodoro nel caso in cui rappresentino il secondo.