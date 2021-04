La leggenda del ristorante "Le Cirque" di New York

Primavera’s spaghetti, la ricetta fuori menù resa celebre dal ristorante “Le Cirque” di New York

Questo primo piatto venne inventato da Sirio Maccioni durante un viaggio in Canada

Le Cirque è uno dei ristoranti cult della metropoli americana

Primavera’s spaghetti primavera è una ricetta inventata dal maitrè toscano Sirio Maccioni, fondatore del leggendario ristorante “Le Cirque” di New York. Questa ricetta non è mai stata inserita nel menù del ristorante, diventando così uno dei segreti più segreti della mondanità newyorkese.

La leggenda di questo piatto inizia 1975. Il patron del ristorante newyorkese Le Cirque Sirio Maccioni era in viaggio a Prince Edward Island, una piccola isola canadese. Era un viaggio di lavoro, compiuto insiema a chef e giornalisti americani. Tra loro c’era anche Craig Claiborne, firma del New York Times. Dopo diversi giorni di aragoste e cinghiale, i colleghi di Maccioni chiesero qualcosa di diverso: “Sarebbe possibile mangiare un piatto di pasta?”.

Il ristoratore italiano andò in cucina e preparò due condimenti diversi: delle verdure saltate e una salsa all’Alfredo. Alla fine decise di unire le due salse e le utilizzò per condire gli spaghetti. Qualche mese più tardi, i Primavera’s spaghetti finirono sulle colonne del New York Times, con la firma di Craig Claiborne: “in assoluto il piatto più chiacchierato di Manhattan”.

Chi era Sirio Maccioni?

Nato a Montecatini Terme nel 1932, è diventato l’ambasciatore della cucina italiana a New York. A 13 anni trova lavoro come bus boy in un hotel. Lascia la Toscana non basta per il sogno americano. Trova lavoro come cameriere in una nave da crociera e arriva a New York. Lì inizia a lavorare al Colony restaurant, punto d’incontro dell’alta società di New York. Nel 1974 apre Le Cirque al Mayfair Hotel su East 65th Street. Un ristorante di cucina francese, che diventa il circo delle meraviglie della ristorazione mondiale. Maccioni è morto l’anno scorso, ma la leggenda “Le Cirque” continua.

Gli ingredienti per i Primavera’s spaghetti di Sirio Maccioni

100 gr punte di asparago, sbollentate

100 gr piselli freschi sgranati, sbollentati

100 gr cime di broccoli, sbollentate

6 zucchine

10 pomodorini

250 ml panna fresca

100 gr Parmigiano Reggiano

50 gr burro

olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio, tritato finemente

foglie di basilico

sale e pepe

La ricetta degli spaghetti Primavera

Coprite il fondo di una padella con abbondante olio extra vergine di oliva. Quando è caldo, aggiungete l’aglio e fate cuocere, mescolando continuamente, per un paio di minuti. Aggiungete gli asparagi, i broccoletti, le zucchine (tagliate a fettine sottili), i piselli, le foglie di basilico, sale e pepe. Fate cuocere per 5 minuti. Le verdure devono rimanere croccanti. In un’altra pentola, versate la panna fresca e portate ad ebollizione. Unite il formaggio, il burro, sale e pepe a piacere. Fate cuocere a fuoco medio finché la salsa diventa densa e cremosa. Unite la salsa alla panna alle verdure, aggiungete gli spaghetti al dente e fate saltare per un minuto. Servite subito ben caldo.