Una ricetta veg dal tono gustoso e di carattere

Settembre è uno dei mesi migliori per confrontarsi coi funghi porcini. Una delle ricette più golosa è quella dei porcini fritti. Vanno passati nell’uovo, ricoperti da una panatura leggera e poi gettati per pochi minuti in una padella d’olio bollente. Il risultato sarà un fungo asciutto e croccante, da poter servire come antipasto, contorno o secondo piatto.

Gli ingredienti per i funghi porcini fritti

3 funghi porcini

2 uova

farina

pangrattato

olio di semi per friggere

sale o fiocchi di sale Maldon

La ricetta dei porcini fritti è un modo semplice per gustare al meglio la bontà dei funghi porcini freschi. Prepararli è facile, un passaggio veloce in un velo di farina, che assorbe l’umidità del fungo, quindi nell’uovo e nel pangrattato. Poi tuffateli nell’olio bollente: così fritti, asciutti e croccanti sono assolutamente irresistibili. I funghi porcini, soprattutto quando sono freschissimi, non vanno lavati, ma spazzolati delicatamente per eliminare i residui di terra e poi puliti con un panno. Con un coltellino affilato va raschiata la base e se necessario i gambi di quelli più grossi.

Ecco come preparare i porcini fritti

Per prima cosa pulite i funghi con molta delicatezza e l’ausilio di uno spazzolino, per togliere tutti i residui terrosi, e di un panno pulito. Con un coltellino affilato eliminate la base e raschiate i gambi.

Tagliateli quindi a fette di medio spessore e infarinateli leggermente, scuotendoli per eliminare l’eccesso di farina. Passateli rapidamente nelle uova sbattute e poi nel pangrattato.

Fate scaldare abbondante olio di semi in una pentola capiente e friggetevi i funghi pochi alla volta, fino a quando saranno dorati. Trasferiteli mano a mano sulla carta assorbente.

Salate leggermente i porcini fritti e serviteli subito, ben caldi.