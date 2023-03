Una ricetta per festeggiare l'8 marzo a tavola

Per la Festa della Donna proviamo a viziare le nostre compagne con un piatto ricco di sapore, elegante e seducente. Con un tocco di giallo che richiama la Mimosa, il fiore simbolo di questa festa. La ricetta che proponiamo oggi è il diRiso Venere con salsa di gorgonzola allo zafferano. E’ un piatto che appaga sia la vista, sia il gusto. Questa ricetta offre un contrasto elegante e sofisticato, con una sorprendente nota cromatica che passa dal nero del riso venere al giallo acceso della salsa aromatizzata allo zafferano. Nonostante possa apparire complesso, è un piatto facile da realizzare e di sicuro effetto.

Gli ingredienti

250 gr di riso venere

70 gr di gorgonzola dolce

un cucchiaio di formaggio morbido spalmabile

mezzo bicchiere di latte

una bustina di zafferano

10 asparagi di medie dimensioni

Sale quanto basta

La ricetta del riso venere alla salsa di gorgonzola e zafferano

Si inizia a cucinare partendo dalla pulizia delle verdure. Quindi, private gli asparagi della parte terminale del gambi, quella più dura. Lavate le parti tenere e tagliatele a tocchetti. In acqua bollente salata, cuocete gli asparagi per 10 minuti o fino a che non risultino teneri al contatto con la forchetta. Poi scolateli e teneteli da parte.

Intanto fate bollire il riso venere in acqua poco salata (la sapidità verrà riequilibrata dalla salsa al formaggio). Generalmente questo tipo di riso richiede una cottura molto lunga che si aggira tra i 40 e i 50 minuti (provate a leggere le istruzioni sulla confezione), ma è possibile prepararlo anche nella pentola a pressione impiegando circa la metà del tempo. Scolate il riso, passatelo sotto l’acqua corrente per fermare la cottura e velocizzare il processo di raffreddamento. Mettete da parte.

In una padella antiaderente mettete a riscaldare il gorgonzola a pezzetti, il formaggio morbido e il latte, mescolando di frequente con un cucchiaio di legno in modo che non si attacchi al fondo, per circa 5 minuti. Non aggiungere sale in quanto il formaggio è generalmente molto saporito Aggiungete una bustina di zafferano e continuate a mescolare per rendere il colore omogeneo e far sciogliere bene lo zafferano nel formaggio.

Una volta che la salsa ha raggiunto una consistenza liscia e cremosa, disponete un mucchietto di riso in ogni piatto, disponetevi sopra i pezzetti di asparagi e versate la salsa al formaggio ancora calda. Se non vi piace il sapore deciso del gorgonzola, potete sostituirlo con crescenza o robiola

