Il baccalà al bras è una ricetta tipica portoghese

Ronaldo, il baccalà al bras e le proteste dei giocatori dello United

Ronaldo e il baccalà al bras, la una ricetta tipica portoghese

Cr7 ha fatto inserire la ricetta nel menù del club di calcio

Il piatto è una sorta di frittata cremosa con uova, baccalà, patate fritte e olive

Se Cristiano Ronaldo, in arte Cr7, dovesse presentarsi a casa vostra per cena, nessun dubbio: preparate il baccala al bras. E’ il piatto preferito da Cristiano Ronaldo. Questa ricetta è diventata la pietanza della discordia al Manchester United, il leggendario club di calcio inglese. Cosa è successo? Il campione portoghese, sempre attento all’alimentazione, ha chiesto ai cuochi del Manchester United, il club dove è andato a giocare, di cambiare il menù ed inserire tra le pietanze per i giocatori anche questa ricetta. I compagni di squadra non l’hanno presa bene e protestano per le entrate a gamba tesa di Cr7 nella composizione del menù.

Probabilmente si tratta di un pregiudizio o semplicemente di invidia per il campione portoghese. Oltre a un ingaggio faraonico, Ronaldo riesce a influenzare, come nessun altro giocatore può, le scelte del club dove gioca. La rivolta dei giocatori dello United, quindi, non ha tanto senso dal punto di vista gastronomico. Il baccala al bras, o bacalhau à braz, oltre a essere una ricetta tipica della cucina portoghese, è un piatto saporito e gustoso.

La storia di questa pietanza inizia nella taverna del signor Bras, il Barrio Alto di Lisbona. Stanco del solito baccalà, alimento fondamentale e un po’ abusato nella cucina portoghese, decise di provare questa nuova ricetta. Al baccalà dissalato unì cipolle, patatine fritte e uova sbattute. All’occhio, il risultato è una specie di frittata cremosa, da decorare con prezzemolo fresco e olive nere.

Gli ingredienti del Baccalà preferito da Cristiano Ronaldo

Baccalà 300 g

Patate 350 g

Uova 4

Cipolle 2

Aglio 2 spicchi

Olive nere 1uanto basta

Prezzemolo fresco quanto basta

Olio di semi di arachide quanto basta

Olio extravergine di oliva (quanto basta per friggere le patatine)

Pepe nero quanto basta

Come preparare il baccalà a bras

Iniziate dissalando il baccalà: sciacquatelo sotto acqua corrente per eliminare i granelli di sale, dividetelo a pezzi e mettetelo in una ciotola a bagno in acqua fredda per 24 ore cambiando l’acqua tre volte al giorno. In un tegame fate bollire abbondante acqua salata e lessate il baccalà per un paio di minuti, scolatelo e lasciatelo intiepidire. Eliminate la pelle e le eventuali lische. Spezzettatelo con le mani e tenetelo da parte.

Nel frattempo sbucciate le patate, lavatele e tagliatele a bastoncini sottili di circa 3 mm. Mettete le patate in una ciotola e coprite con abbondante acqua fredda. Sbucciate le cipolle, tagliatele a metà poi a fettine sottili. Sbucciate e tritate l’aglio.

Fate scaldare l’olio extravergine d’oliva in una padella, aggiungete le cipolle e l’aglio, cuocete a fiamma bassa per circa 10 minuti mescolando spesso.

n una casseruola fate scaldare l’olio di arachide a 180°C. Scolate le patate dall’acqua, tamponatele con un canovaccio e friggetele nell’olio. Scolate le patate su carta assorbente facendo assorbire tutto l’olio in eccesso.

Aggiungete il baccalà sfaldato e fatelo insaporire qualche minuto a fiamma media.

Unite anche le patate fritte e mescolate. In una ciotola a parte sbattete le uova con una frusta e pepate.

Versate anche le uova nella padella e continuate a mescolare. Fate cuocere per poco tempo, in modo che il composto rimanga cremoso.

Togliete dal fuoco e completate con il prezzemolo fresco tritato. Versate nei piatti da portata e accompagnate con le olive nere.