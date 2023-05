Una ricetta saporita e anti spreco

Salsa di pane e calamari sono gli ingredienti principali di questa ricetta inventata dallo chef più amato dagli italiani: Antonino Cannavacciuolo. Questo piatto è passato alla storia gastronomico come le linguine di Cannavacciuolo, quasi simbolo di una cucina che punta all’eccellenza attraverso la semplicità e il rispetto delle materie prime. Ma questo piatto, come ogni grande chef insegna, serve anche ad imparare la più importante tra le lezioni che si apprendono nelle cucine dei grandi chef: non sprecare niente.

Infatti, con questa ricetta, lo chef più amato d’Italia ci spiega come recuperare il pane raffermo e trasformarlo in una splendida salsa per condire la pasta. La salsa di pane, unita ai calamari, creerà una sinfonia perfetta di sapori dal gusto forte ed equilibrato. Questa ricetta è diventata un classico di Villa Crespi, il regno gastronomico dello chef napoletano.

Gli ingredienti per le Linguine alla salsa di pane

500 g di linguine di Gragnano

10 calamari medi

1 lt di fumetto di pesce

2 spicchi d’aglio

1 manciata di pomodori pachino

sale e pepe q.b.

olio extravergine di oliva

prezzemolo

Gli ingredienti per la salsa di pane

200 g di pane di segale

2 scalogni

6 rametti di rimo

1 lt di brodo di pollo

30 g di uvetta

30 g di noci

sale e pepe q.b.

vino bianco per sfumare

olio extravergine di oliva

Gli ingredienti per il fumetto di pesce

1 kg lische di pesce

100 g finocchi

100 g sedano rapa

100 g cipolle

50 ml Prosecco

Olio EVO q.b

Ghiaccio e acqua q.b.

Come preparare le Linguine di Cannavacciuolo alla salsa di pane

La prima cosa da fare è preparare un fumetto di pesce, per poi metterlo da parte e usarlo al momento opportuno. Spurgate le lische di pesce in una vasca di acqua fredda corrente per qualche ora. Utilizzate questo tempo per pelare e lavare le verdure. Dopo averle tagliate a pezzi grossi, le verdure devono rosolare con dell’olio in una casseruola. Dopo un poco aggiungete le lische. Quando sono tostate, bagnare con un tocco di prosecco, che va fatto evaporare. A quel punto coprire con acqua e ghiaccio. Portate al bollore, schiumare e cuocere per circa 40 minuti a fuoco basso. Togliete dal fuoco, lasciare intiepidire e passate il brodo al colino. Abbattere il brodo di temperatura per poi conservarlo in frigorifero. Il fumetto di pesce va sgrassato prima dell’utilizzo.

A questo punto va preparata la salsa di pane, tagliando a cubetti il pane e tostandolo in forno. Rosolate lo scalogno tagliato a filange con olio e timo. Aggiungete il pane, sfumate con del vino bianco e bagnate con del brodo di pollo. A cottura ultimata frullate il tutto con l’uvetta e le noci e passatela finemente. In una padella grande fate rosolare due spicchi d’aglio, aggiungete i calamari tagliati a rondelle e spadellateli velocemente. Aggiungete il fumetto, l’olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Cuocete le linguine in acqua salata, scolatele 1-2 minuti prima e finite la cottura in padella. A cottura ultimata aggiungete i calamari il prezzemolo e i pomodorini. Con l’aiuto di un colapasta e di una pinza formate un nido con le linguine e posizionatelo al centro del piatto. Aggiungete la salsa di pane attorno alle linguine e infine posizionate calamari sopra le linguine.

