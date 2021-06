Due ricette per combattere il caldo torrido

Le seppie, le regine della cucina estiva

Questi molluschi possono essere abbinati con fantasia alla frutta

Due ricette, una base di anguria e hummus, l’altra con il limone

Alimento ricco di sali minerali e Omega 3

Le seppie sono dei molluschi perfetti per una dieta estiva. A maggior ragione quando il caldo diventa estremo ed esasperante come in questi giorni. Si possono cucinare con diverse tecniche ed abbinare a verdure e frutta, talvolta con accostamenti inaspettati. Anche con l’anguria.

Sono ricche di proteine dall’elevato valore biologico, ottima alternativa ad altri tipi di pesce e alla carne, con sole 72 kcal ogni 100 grammi. Contengono molti sali minerali come potassio, calcio, fosforo e magnesio e forniscono anche un buon contenuto di vitamina A, fondamentale per la salute di pelle e occhi. La loro caratteristica è la ricchezza di grassi “buoni”, come gli Omega 3, utili per abbassare il colesterolo e i trigliceridi e prevenire le malattie cardiovascolari. La prima ricetta a base di seppioline prevede un accostamento con l’anguria.

Ecco gli ingredienti per le seppie con anguria e crema di ceci, l’hummus

600 g seppioline pulite

480 g ceci lessati

100 g tahina (crema di sesamo)

1 pz fetta di anguria

lime

aglio

sesamo nero

cerfoglio

olio extravergine di oliva

sale

La ricetta delle seppie con hummus e anguria

Per la ricetta delle seppioline arrostite con hummus e anguria, frullate i ceci con la tahina, 1/2 spicchio di aglio tritato, il succo di 1 lime, un pizzico di sale e 3-4 cucchiai di acqua o poco più fino a ottenere un hummus di consistenza cremosa. Conditelo con 40 g di olio. Liberate l’anguria dai semi e tagliatela in cubetti di 2 cm. Arrostite le seppioline in una padella calda con un filo di olio per un paio di minuti. Distribuite l’hummus nei piatti, accomodatevi sopra le seppioline e i cubetti di anguria. Completate con semi di sesamo e foglioline di cerfoglio. Servite a piacere, se volete accompagnando con pane carasau.

Altro accostamento tipicamente estivo delle seppioline è quello con il limone. Grazie a questo meraviglioso e profumato agrume, le seppie diventano o un secondo piatto gustoso e leggero.

Gli ingredienti per le seppie al limone

4 seppie

1 limone il succo

2 cucchiai olio extravergine d’oliva

peperoncino q.b.

1 spicchio aglio

sale q.b.

Come preparare le seppie al limone

Pulisci bene i molluschi e tagliateli a listarelle. Nel frattempo, metti a rosolare in una padella l’olio con l’aglio e il peperoncino. Quando l’aglio è dorato aggiungi i molluschi, condiscili con il sale e falle cuocere per circa 10 minuti con il coperchio, fino a che non diventano rosati; solo a questo punto aggiungi il succo filtrato del limone, lasciandolo evaporare per 2-3 minuti e poi spegni la fiamma e servi il piatto caldo