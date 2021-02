Con un tocco di peperoncino diventa piccante

Orecchiette alle briciole con finocchi al profumo di limone

Il finocchio è un elemento versatile, da usare anche per condire un primo piatto

Il formato perfetto per questa ricetta sono le classiche orecchiette pugliesi

Il finocchio per condire la pasta? Si può fare. Alimento purificante utile alla digestione, conosciuto fin dall’antichità per le sue proprietà aromatiche, il finocchio è l’ortaggio tipico della stagione invernale. Ricco d’acqua e povero di calorie, è ottimo per le diete ipocaloriche. Ma il finocchio è anche molto versatile, e può essere utilizzato in cucina per condire in modo perfetto dei primi piatti.

Per la ricetta di oggi, scegliamo un formato particolare: le orecchiette. Sull’origine di questo formato di pasta esistono versioni contrastanti. Da un lato c’è infatti chi sostiene che, pur essendo un tipo di pasta tipicamente pugliese, le orecchiette siano in realtà originarie della Provenza, dove fin dal lontano Medioevo veniva prodotta una pasta molto simile. Secondo alcuni importanti studiosi di enogastronomia pugliese, le orecchiette avrebbero avuto origine nel territorio di Sannicandro di Bari quasi mille anni.

Per una volta, il video di presentazione non è dedicato alla ricetta ma ad uno dei suoi ingredienti. E ci occupiamo di orecchiette.

Una volta risolto l’enigma delle orecchiette, pensiamo a condire questa meravigliosa pasta fresca. E il finocchio sarà, per una volta, il protagonista del condimento

Ecco gli ingredienti necessari per preparare le orecchiette alle briciole con finocchi al profumo di limone

q.b. peperoncino in polvere

50 grammi pane mollica

1 spicchio aglio

1 limone

q.b. olio di oliva extravergine

30 grammi pecorino romano

q.b. sale

2 finocchi

400 grammi orecchiette

Con le orecchiette già pronte, la ricetta si prepara in pochi minuti. Ecco le istruzioni

Pulisci e lava i finocchi, poi tagliali a spicchi. Schiaccia l’aglio e mettilo a rosolare con 5 cucchiai di olio extravergine d’oliva, poi toglilo e aggiungi i finocchi. Lascia rosolare per altri 5 minuti, spruzza i finocchi con il succo di ½ limone, aggiusta di sale e mescola di tanto in tanto. Quando sono volta dorati e ben ammorbiditi, togli i finocchi dal tegame prelevandoli con una schiumarola e mettili da parte. Frulla la mollica di pane, uniscila al fondo di cottura e lascia rosolare a fiamma media. Aggiungi i finocchi insieme alla scorza grattugiata di ½ limone e a un pizzico di peperoncino, poi mescola per bene e lascia insaporire per qualche minuto. Fai cuocere le orecchiette in abbondante acqua salata, scolale e mescolale al condimento direttamente in padella. Infine dai una spolverata di pecorino romano grattugiato e impiatta.

