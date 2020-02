E’ Rossella Girotto la vincitrice della gara culinaria, “Sfida all’ultima ricetta”, promossa da Bruno Euronics insieme ad Electrolux, leader globale nel settore degli elettrodomestici.

Il suo omaggio alla Sicilia, con le sarde a beccafico, ha conquistato “Il Re del Cioccolato” Ernst Knam, guest star e giudice del concorso che si è svolto all’interno del centro commerciale Le Zagare di San Giovanni la Punta in provincia di Catania.

Le selezioni in giro per tutta l’Isola e la Calabria, hanno portato alla sfida finale quattro aspiranti chef che, durante la gara gourmet, condotta dal presentatore Ruggero Sardo, hanno dato prova della propria creatività ed abilità in appena 60 minuti, preparando la loro ricetta “speciale”, a base di ingredienti di qualità la cui combinazione ha dato origine a piatti ricercati dal gusto raffinato.

Ad aggiudicarsi il secondo posto il semifreddo alla zucca, “Sun City” di Vanessa Arena, al terzo il giovane Antonio Ingarisi, che si è cimentato nella preparazione di una torta sacher senza glutine, al quarto, infine, Giuseppe Ciurciò, con il suo arancino– per dirla alla catanese- ai gamberi.

Tutti i quattro partecipanti sono stati promossi a pieni voti da Knam, chef ambassador della kermesse, secondo il quale ” la conoscenza e lo studio delle materie prime abbinate ad elettrodomestici di alta qualità sono gli ingredienti giusti per preparare un ottimo piatto”.

I finalisti che hanno ricevuto in premio elettrodomestici e accessori Electrolux, main sponsor dell’evento catanese, “la cui tecnologia ha aiutato i concorrenti, vincitori e non, a realizzare pietanze gustose con un’estrema facilità di utilizzo” ha commentato Matteo Frattino, Direttore Marketing Electrolux Italia.