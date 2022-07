Un piatto estivo rivisitato in chiave gourmet

Gli Spaghetti alle cozze sono un primo piatto di pesce gustoso e veloce. E’ una pietanza tipica della cucina italiana. La ricetta originale arriva da Napoli e prevede che gli spaghetti vengano conditi con un sugo alle cozze in bianco, realizzato con aglio, olio, molluschi, prezzemolo e l’acqua di mare filtrata dalle cozze. Ma anche un piatto semplice come questo può risplendere a nuova vita con il tocco gourmet di uno chef stellato.

Per Antonino Cannavacciuolo, lo chef più amato dagli italiani, il segreto di questo primo piatto è nel come far aprire le cozze. Per restituire al piatto tutto il sapore dei molluschi, Cannavacciuolo fa soffriggere aglio e gambi di prezzemolo in un filo d’olio, e solo dopo aggiunge le cozze. Questa operazione va fatta a fiamma alta e vivace, girando tutto con una schiumarola. Man mano che i gusci si schiudono, le cozze van tirate via, una per volta.

Gli ingredienti per gli spaghetti con le cozze di Cannavacciuolo

Spaghetti (300 grammi);

Patate Rosse (n.2);

Vino bianco (q.b.);

Prezzemolo foglie e gambi (q.b.);

Cozze (1 kg);

Cipollotto (n.1);

Erba Cipollina (10 steli);

Olio extravergine di Oliva (q.b.);

Aglio (3 spicchi);

Peperoncino (q.b.).

Come preparare la ricetta di Cannavacciuolo

Prendere una padella con 1 spicchio di aglio, olio, peperoncino e i gambi di prezzemolo. Far soffriggere e versare le cozze. Cuocere per 2 minuti al massimo, ovvero, solo per il tempo che le cozze impiegano ad aprirsi. Eliminare il guscio e conservare l’acqua di cottura.

Prendere un’altra padella e versare un filo d’olio e il cipollotto tagliato finemente e fare un soffritto. Dopodiché versare le patate tagliate a rondelle spesse circa mezzo centimetro e farle appassire. Aggiungere circa 10 steli di erba cipollina, un po’ di sale e bagnare con un po’ di vino bianco, mescolare. Aggiungere 1 mestolo di acqua di cottura delle cozze precedentemente messa da parte, spegnere il fuoco e versare le cozze. Frullare il tutto senza aggiungere altro sale.

Mettere a bollire l’acqua e cuocere gli spaghetti. Prendere una padella e versare aglio e olio. Far dorare bene l’aglio e toglierlo dalla padella. Togliere gli spaghetti ancora molto al dente e versarli nella padella ben calda, completare la cottura, se necessario aggiungere un mestolo d’acqua. Aggiungere il prezzemolo tagliato finemente. Impiattare versando un mestolo di salsa alle cozze come base, gli spaghetti arrotolati al centro della salsa e guarnire con prezzemolo ed un filo di erba cipollina.