Per festeggiare il 2 giugno con gusto e colore

Che cosa ci vuole a preparare degli spaghetti tricolore? In realtà, basterebbe preparare una banalissima spaghettata al pomodoro, qualche foglia di basilico e il gioco è fatto. Ma se volete mettervi alla prova con una pietanza gourmet, seguiamo le orme del più “italiano” degli chef stellati, Antonino Cannavacciuolo. Il risultato sarà un bel tricolore, con un tocco di sapore in più grazie alla burrate e alle melanzana grigliate da trasformare in una delicata mousse.

Gli ingredienti per gli spaghetti tricolore

320 g di spaghetti

100 g di melanzane (al netto degli scarti)

250 g di burrata

olio di arachidi per friggere

olio extravergine d’oliva

basilico (opzionale)

sale grosso

sale fino

pepe

Ecco come preparare gli spaghetti tricolore di Cannavacciuolo

La prima cosa da fare è un bel sugo al pomodoro. Dopo aver pelato i pomodorini, precedentemente cotti in acqua bollente e subito raffreddati, lasciateli un po’ al sole, tagliateli a quattro e conditeli in una ciotola prima di usarli con olio, sale, aglio e basilico e lasciare riposare.

Prendete la melanzana e cuocetela alla griglia, apritela e togliete i semi. Create un battuto, tagliatela a listarelle, e aggiungete maggiorana, basilico, olio e sale. Successivamente mettetela in uno stampino in modo da creare la base per lo spaghetto.

In una padella aggiungete olio, aglio e basilico ( che successivamente eliminerete)e calate i pomodori facendoli saltare in padella. Fate cuocere la pasta e scolatela bene al dente, aggiungendo un mestolo di acqua di cottura al sugo.

Scolate la pasta al dente e saltate in tutto in padella aggiungendo basilico fresco. Prendete il piatto, mettete la melanzana eliminando lo stampino. Prendete la pasta con l’aiuto di un mestolo e avvolgete il quantitativo di pasta da adagiare sulla melanzana.

Ora prendete la burrata, e aggiungetela sopra gli spaghetti. Decorate con basilico fresco.