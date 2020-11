Lo stinco di maiale al forno con patate è una pietanza tipica della stagione autunnale. Con questa tecnica di cottura viene valorizzato un taglio di carne considerato meno nobile. Croccante all’esterno e morbido dentro, lo stinco di maiale è un secondo piatto ricco e saporito. C’è solo un piccolo trucco per la perfetta esecuzione della ricetta: avere molto tempo a disposizione. Per ottenere una carne morbida e succulenta la cottura deve essere lenta, lenta.

Ecco gli ingredienti per uno stinco di maiale cucinato a regola d’arte: due stinchi di maiale, 1 kg di patate novelle, 1 litro di brodo di carne. 2 cipolle , 2 coste di sedano, 2 spicchi d’aglio, un bicchiere di vin santo, cumino, bacche di ginepro, salvia e rosmarino, un po’ di farina, una noce di burro, sale, pepe e olio extravergine d’oliva.

La preparazione richiede tempo ma è abbastanza semplice. Dopo aver lavato e sbucciato le patate, tagliatele a spicchi e disponetele in una ciotola sotto l’acqua corrente. Lavate e mondate sedano, carota e cipolla e tagliateli a pezzetti. Salate gli stinchi di maiale e massaggiateli per 2 minuti. Scaldate in una padella due cucchiai di olio, adagiate gli stinchi, rosolateli su tutti i lati, unite le verdure e continuate a rosolare per 2 minuti, quindi versate il vino, lasciate evaporare, aggiungete tre bicchieri d’acqua e cuocete in forno per 45 minuti. Sgocciolate le patate, asciugatele con un panno, stendetele su un vassoio, irroratele con l’olio e salate. Mettete le patate in forno e cuocetele per circa 20 minuti. Estraete gli stinchi dal forno, eliminate le verdure, salate, pepate e serviteli nel piatto da portata con le patate e il fondo di cottura.