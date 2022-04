Taganu, lo sformato di pasta per la Pasqua che somiglia a un panettone

Maria Paola Scaletta di

08/04/2022

Il Taganu è uno sformato di pasta che viene preparato ad Aragona, in provincia di Agrigento, in occasione delle festività di Pasqua. E’ un timballo di pasta composto da parecchi strati e condito con carne tritata, cannella, prezzemolo, formaggi locali come la tuma ed uova. Grazie alla sua cottura esasperata, il taganu avrà alla fine una crosticina croccante e gustosa. Dentro, però, deve rimane morbido e soffice. A prima vista, all’occhio di un goloso distratto, quel timballo di pasta potrebbe sembrare addirittura un panettone. Grazie a questa sua caratteristica, il taganu è il cibo perfetto per la gita fuori porta del lunedì dell’Angelo, la meravigliosa Pasquetta. Per scoprire la ricetta originale di questa pietanza pasquale, ci affidiamo a Giusina Battaglia, la giornalista siciliana e foodblogger. Ecco gli ingrendienti necessari per preparare il taganu 500 grammi di rigatoni 500 grammi di tuma 8 uova 400 grammi di carne tritata di vitello e maiale 100 grammi di pecorino grattugiato 50 grammi di parmigiano 1 bicchiere di vino bianco 200 ml di brodo di verdure Cannella Zafferano Prezzemolo Sale Pepe Burro Latte Cipolla Pangrattato La ricetta del Taganu La prima cosa da fare è rosolare la carne tritata con la cipolla e l’olio, per poi farla sfumare con il vino bianco. A questo punto aggiungete un bicchiere di brodo e fate cuocere qualche minuto fino a quando non si sarà ristretto. Aggiungete un pizzico di cannella e zafferano, sale e pepe. Sbattete le uova, allungare con un po’ di latte, mettere il pecorino, il prezzemolo, il pepe e lo zafferano. Cuocere per 5 minuti la pasta. Appena è pronta, mescolare con una buona dose di burro, aggiungete il parmigiano e un mestolo delle uova sbattute. Ungere la teglia di terracotta con olio o burro e cospargerla di pangrattato. Formare il timballo a strati.Si inizia con un primo strato di pasta, da ricoprire con fette di tuma, uno strato di uova, quindi ancora un altro strato di tritato di carne ed ancora le uova. Continuate così fino a ultimare: l’ultimo strato del timballo dovrà essere composto dalla tuma. Laccare la superfice del timballo con l’uovo rimasto. Preriscaldare il forno a 200° ed infornare. La superficie dovrà risultare ben compatta e asciutta. Mettere ‘u taganu a riposare qualche minuto, quindi capovolgerlo su di un piatto da portata e servire.

Il Taganu è uno sformato di pasta che viene preparato ad Aragona, in provincia di Agrigento, in occasione delle festività di Pasqua. E’ un timballo di pasta composto da parecchi strati e condito con carne tritata, cannella, prezzemolo, formaggi locali come la tuma ed uova. Grazie alla sua cottura esasperata, il taganu avrà alla fine una crosticina croccante e gustosa. Dentro, però, deve rimane morbido e soffice. A prima vista, all’occhio di un goloso distratto, quel timballo di pasta potrebbe sembrare addirittura un panettone. Grazie a questa sua caratteristica, il taganu è il cibo perfetto per la gita fuori porta del lunedì dell’Angelo, la meravigliosa Pasquetta. Per scoprire la ricetta originale di questa pietanza pasquale, ci affidiamo a Giusina Battaglia, la giornalista siciliana e foodblogger.

Ecco gli ingrendienti necessari per preparare il taganu

500 grammi di rigatoni

500 grammi di tuma

8 uova

400 grammi di carne tritata di vitello e maiale

100 grammi di pecorino grattugiato

50 grammi di parmigiano

1 bicchiere di vino bianco

200 ml di brodo di verdure

Cannella

Zafferano

Prezzemolo

Sale

Pepe

Burro

Latte

Cipolla

Pangrattato

La ricetta del Taganu

La prima cosa da fare è rosolare la carne tritata con la cipolla e l’olio, per poi farla sfumare con il vino bianco. A questo punto aggiungete un bicchiere di brodo e fate cuocere qualche minuto fino a quando non si sarà ristretto. Aggiungete un pizzico di cannella e zafferano, sale e pepe. Sbattete le uova, allungare con un po’ di latte, mettere il pecorino, il prezzemolo, il pepe e lo zafferano. Cuocere per 5 minuti la pasta. Appena è pronta, mescolare con una buona dose di burro, aggiungete il parmigiano e un mestolo delle uova sbattute. Ungere la teglia di terracotta con olio o burro e cospargerla di pangrattato. Formare il timballo a strati.Si inizia con un primo strato di pasta, da ricoprire con fette di tuma, uno strato di uova, quindi ancora un altro strato di tritato di carne ed ancora le uova. Continuate così fino a ultimare: l’ultimo strato del timballo dovrà essere composto dalla tuma. Laccare la superfice del timballo con l’uovo rimasto. Preriscaldare il forno a 200° ed infornare. La superficie dovrà risultare ben compatta e asciutta. Mettere ‘u taganu a riposare qualche minuto, quindi capovolgerlo su di un piatto da portata e servire.