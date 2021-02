La carbonara nel panino, la ricetta choc per un sandwich a tutto gusto

Gli ingredienti sono quelli tipici della carbonara. Ma questa volta li mettiamo tra due fette di pane

Non è certa l’origine della carbonara. Secondo alcune storie, sarebbe stata inventata duranta l’occupazione alleata a Roma nel secondo dopoguerra

Non è la prima volta che grandi chef provano a rivisitare la carbonara. A Roma va di moda la versione da passeggio, pensata da Barbara Agosti

I Toast alla carbonara sono un replay del condimento per la pasta più famosa del mondo. Questa volta quel cremoso condimento è tra due fette di pane croccante. Cremosi, profumati, corposi, filanti, queste le principali virtù di questo spuntino robusto e saporito.

La carbonara è un piatto simbolo dalla cucina di Roma. Si prepara con ingredienti facilmente reperibili: pasta di semola di grano duro (rigatoni o spaghetti), guanciale o pancetta, uova, pecorino, sale e pepe. Non si hanno certezze sulle sue origini. La prima traccia di pasta condita con l’uovo si trova in un libro del 1773. Viene citata una pasta in cui l’uovo viene utilizzato come addensante. Altri tentativi di carbonara risalgono al 1880, quando spunta la ricetta dei maccheroni con cacio e uova.

Ma la carbonara come la conosciamo oggi arriva soltanto alla fine della seconda guerra mondiale. Con le truppe americane a Roma, le trattorie locali iniziano a preparare la versione classica della carbonara. Ed è allora che nelle locande romane le scrambled eggs with bacon diventano la “carbonara”.

La carbonara vanta tantissime copie. Tutte più o meno buone. La ricetta di oggi è quella di un toast ripieno con il condimento della carbonara. Anche chef stellati si sono cimentati con ambiziose variazioni sul tema. Tra tutti ricordiamo Barbara Agosti che ha realizzato la carbonara da passeggio, lo strapazzo, un timballo panato e fritto ripieno di spaghetti alla carbonara.

Ecco gli ingredienti per il nostro toast

3 fette di pan carré senza crosta tipo lungo

dadini di guanciale o bacon a piacere

1 uovo

pepe q.b.

prezzemolo q.b.

parmigiano reggiano q.b.

scamorza tritata q.b.

pecorino romano q.b.

La preparazione del sandwich alla carbonara

In una padella fate rosolare il guanciale. Nel frattempo rompete l’ uovo a temperatura ambiente in una terrina e aggiungete pepe, pecorino, parmigiano e scamorza, in modo da ottenere una crema abbastanza compatta. Potete variare in base ai vostri gusti se aumentare il parmigiano rispetto al pecorino o viceversa. Infine aggiungete anche del prezzemolo tritato. Prendete una fetta di pan carré, spalmate la crema di uova lasciando un bordino vuoto lungo tutto il contorno della fetta. Aggiungete qualche dadino di guanciale. Bagnate con un pò d’acqua il bordino della fetta.

Piegate a metà il pan carré (come se fosse un portafoglio) e sigillate bene tutti i bordi stringendo bene con le dita. L’acqua servirà proprio a far aderire bene ed ottenere una perfetta chiusura dei bordi in modo che il ripieno non fuoriesca. Tostare lentamente i toast alla carbonara in una padella antiaderente su ambo i lati. Devono essere ben abbrustoliti in modo che possano cuocere anche le uova internamente. Servite i toast ben caldi