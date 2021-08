Trabaccolara, la spaghettata da preparare a bordo dei pescherecci

Una ricetta tipica delle Marche che ha trovato casa a Viareggio

E’ un sugo quasi in bianco, da preparare con pesci di fondale

La Trabaccolara è una spaghettata che lega due mari: l’Adriatico e il Tirreno. Il nome di questo sugo per un primo piatto deriva dai “trabaccoli”, le imbarcazioni da pesca dei marinai di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Eppure, quella ricetta, oggi, è un classico della cucina viareggino.

A cavallo tra gli anni trenta e la fine della seconda guerra mondiale, i pescatori marchigiani si trasferirono in massa sulle coste della Versilia, alla ricerca di un mare più pescoso. A Viareggio arrivarono in centinaia, e con la speranza di avere migliore fortuna lì, portarono anche le tradizioni culinarie che avevano coltivato nel tempo.

La “trabaccolara, infatti, è un sugo di pesce quasi in bianco, con appena un tocco di pomodoro fresco. Viene realizzato con filetti di pesce di fondale, come triglie, scorfani o gallinella. Di solito, i pescatori preparavano questa pietanza utilizzando il pescato che non poteva essere venduto al mercato.

Gli ingredienti per la spaghettata alla Trabaccolara

-320 gr di spaghetti

-850 g circa di pesce misto sfilettato (triglie, gallinella, scorfano, tracina)

-aglio 1 spicchio

-scalogno 1

-peperoncino fresco a piacere

-pomodoro fresco 5

-vino bianco mezzo bicchiere

-prezzemolo

-olio q.b.

Come preparare la trabaccolara

Sfilettate i pesci, ricavando dei filetti privi di lische. In una padella mettete un trito di prezzemolo, aglio, scalogno, peperoncino fresco, abbondante olio e fate soffriggere per qualche minuto a fuoco medio-alto, mescolando spesso. Tagliate i pomodori a pezzetti e aggiungeteli al soffritto. Fate cuocere 5 minuti o comunque appena l’acqua dei pomodori si sarà ritirata. Mettete il vino e fate evaporare.

Aggiungete i filetti di pesce e fate cuocere fino a cottura del pesce (circa 10-15 minuti). Piano piano con la forchetta schiacciate i filetti.Il sugo non deve risultare asciutto. Cuocete la pasta, scolatela 2-3 minuti prima della cottura e saltatela in padella.