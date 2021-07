Triglie alla livornese, il piatto della tradizione marinara che vuole la “scarpetta”

Maria Paola Scaletta di

22/07/2021

Triglie alla livornese, un piatto della tradizione marinara Pochi ingredienti ma genuini per una ricetta che chiama la “scarpetta” La ricetta deriva dall’antica cucina yiddish Le triglie alla livornese sono una classica ricetta della tradizione marinara tirrenica. Quella zona della Toscana è famosa per piatti a base di pesce fresco, dalle triglie al cacciucco, per arrivare alle fritturine di paranza. Livorno basa la sua tradizione culinaria sui prodotti ittici. La storia, però, racconta che la ricetta originale della triglia alla livornese ha un passato lontano. La preparazione del pesce è, in questo caso, abbastanza vicina alla ricetta del pesce alla mosaica, piatto della cultura ebraica e della cucina yiddish. Cucinata in questo modo, la triglia diventa un secondo di piatto di pesce semplice e delizioso, una ricetta facile e veloce da preparare a casa. E’ uno dei metodi più apprezzati per gustare le tenere e saporite carni delle triglie. In questa versione, i pesci vengono cotti in padella e poi lasciati andare a fuoco lento in un sughetto di pomodoro. Il risultato finale sarà un piatto invitante e gustoso. Quella zona del Tirreno è famosa per piatti a base di pesce fresco, dalla triglie al cacciucco, per arrivare alle fritturine di paranza. Le triglie sono pesci di mare piuttosto pregiati. Facilmente riconoscibili per il loro colore rosso e rosato possono essere di sabbia e di scoglio, queste ultime ancora più ricercate per quanto molto spinose. Sono pesci dalla carne tenera, ma soda e gustosa. Durante la cottura è meglio non toccarla troppo, perché tende a sbriciolarsi facilmente. Gli ingredienti per le triglie alla livornese 4 triglie da 250 grammi l’una 250 g di polpa di pomodoro 1 spicchio di aglio Olio extravergine di oliva q.b. sale e pepe La ricetta per preparare le triglie alla livornese Pulire le triglie eviscerandole. Sciacquarle sotto l’acqua corrente e tamponarle con un foglio di carta assorbente da cucina. Pulire lo spicchio di aglio e farlo rosolare in una padella capiente con un po’ di olio extravergine di oliva. Una volta dorato, togliere l’aglio e mettere nella padella la polpa di pomodoro. Cuocere per circa 10 minuti regolando di sale e pepe. Mettere nella padella le triglie, coprire bene con il sughetto e cuocere a fuoco basso per altri 20 minuti. Durante la cottura bisogna fare attenzione a non fare attaccare il pesce sul fondo della padella, quindi muoverli leggermente, ma girarli sull’altro l’alto una sola volta perché potrebbero rompersi durante la cottura. Quando sono cotte, cospargerle con il prezzemolo fresco tritato. Servire ben calde,con dellefette di pane tostato. Perchè con le triglie alla livornese, la “scarpetta” è obbligatoria.

