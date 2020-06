Il classico della cucina romana rivisitato col pesce spada

Gli spaghetti alla carbonara sono un classico della cucina romana molto amato in tutta Italia. Nelle regioni meridionali è stata inventata una variazione sul tema.

Soprattutto a Lampedusa, l’isola più a sud d’Europa, dove il tradizionale guanciale si sostituisce con tocchetti di pesce spada tostato o con due minuscoli cubetti di tonno.

Non è una novità, perchè esistono diverse versioni di carbonara ispirate all’originale, come quella vegetariana o di verdure. Il risultato della versione marinara garantisce comunque un piatto ricco e cremoso dal profumo intenso, vera prelibatezza per gli amanti del pesce.

Ecco gli ingredienti per quattro persone: spaghetti 320 g, Tonno o pesce spada 180 g, Tuorli 6, Parmigiano Reggiano DOP 60 g, Vino bianco 60 g, Aglio 1 spicchio, Timo 6 rametti, Olio extravergine d’oliva q.b.,Sale fino q.b., Pepe nero q.

Per preparare la carbonara di mare cominciate mettendo sul fuoco l’acqua per la pasta e salatela non appena sarà a bollore. Intanto separate le uova, per questa ricetta occorrono 6 tuorli: versateli in una ciotola e aggiungete il Parmigiano grattugiato, il pepe, il sale e le foglioline di timo. Sbattete con una frusta, poi stemperate con poca acqua di cottura della pasta.

Passiamo al pesce: assicuratevi che non ci siano lische e private della pelle il pesce spada. A questo punto l’acqua dovrebbe essere a bollore, buttate la pasta e cuocetela fino a un paio di minuti prima della cottura ottimale.

Nel frattempo scaldate un filo d’olio in una casseruola, unite lo spicchio d’aglio intero sbucciato. Non appena il fondo è caldo tuffate i cubetti di pesce e saltateli a fiamma viva per circa 1 minuto. Eliminate l’aglio e sfumate con il vino bianco.

Quando l’alcol evapora mettete da parte i cubetti di pesce, scolandoli con una schiumarola e abbassate la fiamma. Non appena la pasta è ben al dente prelevate una mestolata d’acqua e versatela nel tegame, scolate gli spaghetti e tuffateli in pentola. Quindi risottate per circa un minuto mescolando di continuo, affinché gli amidi siano rilasciati dalla pasta, e aggiungendo al bisogno dell’acqua di cottura. Versate il composto di tuorli e i cubetti di pesce. Mescolate bene e al bisogno aggiungete ancora un goccio d’acqua della pasta .

Impiattate ancora caldissima e guarnite, a piacere, con una grattata di formaggio e una di pepe.