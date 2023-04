Una sfida per i cuochi più abili

Alzi la mano chi non muore dalla voglia di rompere per poi sgranocchiare un uovo di Pasqua. Quei deliziosi scrigni di cioccolata sono diventate il simbolo laico della festa che celebra la Resurrezione di Gesù. In realtà, la tradizione di scambiarsi uova risale addirittura a parecchi secoli prima della nascita di Cristo. Per i Parsi, gli abitanti dell’attuale Iran, quello scambio di doni aveva il significato di celebrare la rinascita della natura in primavera.

Con il Cristianesimo , l’uovo viene associato alla nascita e alla vita, in relazione al ritorno in vita del figlio di Dio. Donare uova, quindi, vuole essere un modo per augurare buoni auspici ed anche per rispettare la tradizione religiosa.

Già nei mesi prima della Pasqua, nei supermercati possiamo trovare uova di cioccolata di ogni genere, gusto e dimensione. Ma è molto più divertente prepararle a casa. Con qualche attrezzo sarete in grado di creare da soli le vostre uova da regalare e da gustare.

Servono degli attrezzi particolare: uno stampo in policarbonato per dare al cioccolato la forma dell’uovo, un termometro da cucina, una spatola e un raschietto per il temperaggio del cioccolato, e un paio di guanti in lattice necessari per manipolare l’uovo senza lasciare impronte.

Gli ingredienti per le uova di cioccolata

300 gr di cioccolato fondente dal 55% al 75% di cacao di ottima qualità

Ecco come fare le Uova di Pasqua in casa

Per lavorare correttamente con il cioccolato è fondamentale temperarlo, ovvero portarlo a determinate temperature per ottenere un prodotto finito lucido e che si conserverà per molto tempo. Tagliate a pezzetti il cioccolato, mettete i 2/3 in un recipiente e scioglietelo nel microonde, alla potenza minima, procedendo 30 secondi alla volta e mescolando ogni volta che lo tirate fuori.

Quando avrà raggiunto una temperatura tra i 50 e i 55 °C (40 °C – 45 °C per quello bianco e al latte) aggiungete il terzo rimanente e mescolate finché la temperatura non sarà scesa a 31 °C (30 °C per quello al latte e 29 °C per quello bianco).

Preparate una teglia rivestita di carta forno e sistemateci sopra una griglia. Prendete gli stampi in policarbonato e versate dentro ciascuna metà il cioccolato temperato fuso. Ruotate per bene lo stampo affinché venga ricoperta tutta la superficie dello stampo. Fatto questo capovolgete rapidamente i gusci facendo colare il cioccolato in eccesso nella ciotola che avete usato. Girate gli stampi e pulite con un raschietto i bordi in modo che siano completamente lisci. Sistemate gli stampi sulla griglia in modo che il cioccolato residuo ci coli sopra, mettete in frigorifero per una decina di minuti. Passato questo tempo, tirate fuori gli stampi dal frigorifero e controllate lo spessore: se è abbastanza spesso le uova sono pronte. Se è sottile, ripetete l’operazione di prima facendo attenzione che il cioccolato sia alla temperatura di 31 °C. Se fosse scesa, rimettetelo in microonde per qualche secondo, fino a raggiungere di nuovo la temperatura. Quando il cioccolato si è indurito, togliete delicatamente le mezze uova dallo stampo, avendo l’accortezza di indossare prima i guanti di lattice per non lasciare impronte sull’Uovo di Pasqua. Se avrete fatto bene l’operazione di temperaggio le uova si staccheranno facilmente dagli stampi, altrimenti aiutatevi battendo leggermente sul guscio di policarbonato. Poggiateli, ruotandoli appena un attimo dalla parte del bordo su una padella calda, giusto il tempo di scaldare le due parti da ricongiungere subito dopo aver messo la sorpresa all’interno. Fate riposare in posizione orizzontale per qualche minuto, quindi mettetelo sul portauovo. Se i bordi sono irregolari, ripassateli con il cioccolato temperato versato in un cornetto di carta e lasciate indurire.