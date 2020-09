La ricetta creativa di Bruno Barbieri

L’uovo non è mai un cibo banale. E’ uno degli ingredienti più comuni nelle nostre cucine. Ma è un anche banco di prova per ogni chef. E’ possibile fare una ricetta a base di uova che sia nello stesso tempo creativa e originale?

Ecco il suggerimento di Bruno Barbieri. Si tratta del suo leggendario uovo in cocotte. La tecnica di presentazione nel guscio delle uova garantisce un effetto scenografico, ma è importantissimo sterilizzare i gusci prima di usarli.

Per chi non vuole rischiare, nel video, possiamo seguire una preparazione classica della cocotte di uova. Ma la nostra ricetta è un po’ più elaborata.

Vediamo quali sono gli ingredienti per il piatto di Barbieri: 8 uova, 100 gr di taleggio, 100 gr di frutta secca tra nocciole pistacchi e mandorle, 0,75 di panna per la strapazzata, 0,90 di panna per la fonduta di gorgonzola e olio extravergine di oliva.

La preparazione è un po’ complessa. Ecco le indicazioni del giudice di Masterchef. Tagliare con un coltellino la parte a punta dell’uovo, separare poi il rosso dall’albume, sbattere poi l’albume con una frusta e cuocerlo in una piccola padella con un pizzico di burro. Appena l’albume incomincerà a coagulare, aggiungervi la panna, salare e pepare, aggiungervi poi i rossi e farli andare per un minuto, dovranno risultare strapazzati ma molto morbidi. A parte fare una piccola fonduta di taleggio unendo la panna al taleggio e la paprika, cuocerla a bagnomaria: dovrà risultare leggermente ristretta

Preparazione delle uova: dopo avere sterilizzato i gusci, riempirli a strati con la strapazzata, poi con la fonduta ed infine con la frutta secca. Aggiungervi una noce di burro e passare l’uovo nel forno per qualche minuto. Riempite delle piccole ciotole con del sale grosso, poggiate le uova e servite ben calde.