la ricetta dei dolci napoletani della festa del papà

Se in Sicilia, soprattutto a Palermo, in tempi normali, non c’è casa, bar, pasticceria o panificio in cui, il 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, non si preparino, oltre alla pasta con le sarde e ai carciofi cu tappo r’ovu, delle morbide e profumate sfince, in Campania in questo giorno si preparano le zeppole di San Giuseppe.

Si tratta di dolci golosi, il cui impasto è realizzato con la pasta choux, come quello delle sfince, solo che, al posto della golosa crema di ricotta, sono “conditi” con una altrettanto ghiotta crema pasticcera che profuma di limone il cui gusto viene esaltato dalla dolcezza delle amarene sciroppate poste come vezzoso ed “impudico” apice.

Le zeppole napoletane, a differenza delle antagoniste siciliane, che danno il meglio di sé fritte in abbondante olio bollente, che ne aumenta il volume e ne fa esplodere la sofficità dell’impasto, sono spesso preparate al forno, modalità che, pur essendo invisa dai “puristi”, consente di goderne la bontà anche a chi, per motivi di salute o dieta, non può o non vuole, mangiare fritture.

La ricetta che, di seguito, proponiamo, al forno, sarà altrettanto golosa e adatta a tutti i palati. Vi segnaliamo, inoltre, una ulteriore versione “povera” delle zeppullelle e patat’ che prevede un impasto a base di patate e, come condimento, una semplice spolverata di zucchero semolato. Vi ricordiamo, inoltre, che potrete acquistare gli ingredienti per realizzare entrambe le ricette tramite il sito di InSicilia, l’e-commerce di prodotti siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano, consentendo alla propria clientela di ricevere la spesa comodamente a casa.

Zeppole napoletane

Ingredienti per l’impasto

150 gr di acqua

100 gr di burro

50 g di farina

un pizzico di sale

5 uova medie

Per farcire

crema pasticcera q.b.

Per guarnire

ciliegie sciroppate

zucchero a velo

In una pentola versate l’acqua e il burro, aggiungete un pizzico di sale e portate sul fuoco. Mescolate fino a completo scioglimento del burro. Appena inizia a bollire unite tutta la farina e mescolate per qualche minuto fino a che l’impasto forma una palla compatta. Quindi togliete dal fuoco e lasciate intiepidire.

A questo punto unite le 5 uova medie, una alla volta amalgamando bene ogni uovo prima di aggiungere il successivo fino ad ottenere un impasto denso e cremoso. Adesso riempite una sac a poche con una punta a stella. In una teglia rivestita di carta forno formate le zeppole facendo due giri lasciando vuoto il centro e tenendo un po’ di distanza tra una e l’altra dal momento che si gonfiano in cottura. Ponete in forno ventilato a 200°C per i primi 15 minuti, poi abbassate a 190°C per altri 10 minuti. Quindi spegnete il forno e lasciate lo sportello socchiuso. Tenete le zeppole in forno fino a raffreddamento. Quando saranno tiepide guarnitele con la crema pasticcera aiutandovi con la sac a poche. Cercate di riempire prima il centro e poi fate un bel ricciolo di crema sopra. In cima ponete un’amarena sciroppata al centro di ogni zeppola e spolverate con abbondante zucchero a velo.

N.B. L’impasto può essere anche fritto. In questo caso si tuffa nell’olio bollente direttamente dal sac a poche dando una forma rotonda.