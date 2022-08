Uno scrigno con dentro la zuppa

La zuppa di pesce è una ricetta tradizionale del sud Italia ma anche una delle preparazioni più amate dello chef Cannavacciuolo. La zuppa di pesce è un piatto antico e va cucinato con cura, prestando particolare attenzione al pesce, che va inserito nella pentola in diverse fasi, in base alla durata della cottura.

Ma per la ricetta di oggi scegliamo una versione con sorpresa. Seguendo le indicazioni di chef Cannavacciuolo andremo a preparare la zuppa in una cocotte di pane. Possiamo scegliere di mettere soltanto un tappo di pasta di pane in forno o cuocere direttamente la zuppa all’interno di un involucro di pasta. In ogni caso l’effetto sorpresa è garantito al momento della rottura del guscio, uno scrigno che contiene il meglio di quanto possa offrire il mare.

Cannavacciuolo ha fatto vedere come si prepara questa pietanza durante una puntata di Antonino Chef Academy, il format tv che vuole selezionare i giovani talenti della cucina italiana.

Gli ingredienti della zuppa di pesce in crosta di pane

– 800 gr. di pesce misto (triglie, gallinella, gamberi, mazzancolle, calamari e cozze)

3 cucchiai di olio

1 spicchio di aglio

500 gr. di pomodori pelati

1 dl di vino bianco secco

prezzemolo

mezzo limone

pasta per pizza

un cucchiaio di basilico tritato

sale

pepe

Ed ecco come preparare questo scrigno con dentro la zuppa di pesce

Lavate e asciugate il pesce, quindi tagliatelo a pezzi non troppo grossi. In una casseruola fate rosolare l’aglio e le erbette nell’olio, aggiungere i calamari e sfumare con del vino bianco. Aggiungere il rimanente pesce quando i calamari sono a metà cottura; da ultimo aggiungere i pelati. Coprite a filo con acqua bollente e cuocete a fuoco medio per 20 minuti circa. Nel frattempo stendere la pasta della pizza e ricavarne dei pezzi che andranno a ricoprire le vostre ciotoline monoporzione. Quando la zuppa è pronta fare delle monoporzioni e ricoprirle a tappo con la pasta inserendoci delle foglie di prezzemolo; infornare per pochi minuti fino a quando la pasta della pizza si dorerà. Servire con del vino bianco fresco