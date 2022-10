Si cercano esperti in economia, giurisprudenza, informatica e ingegneria

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 ottobre 2022 il nuovo bando dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per l’assunzione di 67 funzionari, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. Funzioni Centrali.

I neoassunti saranno inseriti negli uffici della sede AGID di Roma e saranno coinvolti nell’attuazione degli interventi progettuali previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nello specifico l’AgID assumerà:

14 unità per il profilo giuridico-economico;

15 unità per il profilo informatico;

38 unità per il profilo ingegneristico.

I requisiti

Per prendere parte al concorso sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE;

età non inferiore ai 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

non avere riportato condanne penali che impediscano la costituzione di un rapporto con le pubbliche amministrazioni e non avere procedimenti penali in corso;

non essere stato destituito dai pubblici uffici;

non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri);

titolo di studio: laurea.

È prevista, inoltre, una riserva del 30% dei posti a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

La selezione

Le procedure selettive si articoleranno in una prova selettiva scritta (distinta per codice di concorso e che consisterà in un test di 40 quesiti da svolgere in un’ora sugli argomenti indicati nel bando) e la valutazione dei titoli.

La prova scritta si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali.

Come candidarsi

I candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare la domanda per via telematica entro le ore 18:00 del 3 novembre 2022, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura sul Portale inPA.

Per partecipare alle selezioni sarà necessario il possesso di un indirizzo PEC nominativo.

Cosa fa l’AgID

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è un’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio, che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e facilitare la diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

In particolare, l’AgID si occupa delle procedure di accreditamento e autorizzazione di soggetti pubblici e privati in ambito digitale (certificati digitali, la PEC, il PagoPa, le marche temporali, la conservazione sostitutiva ecc.).

Il suo principale compito è, dunque, quello di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese.

Per maggiori informazioni sulla selezione consulta il Bando AgID.