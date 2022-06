Si cercano assistenti bagnanti maggiorenni con brevetto di nuoto

Nuove opportunità di lavoro stagionale in Sicilia. L’Aretusa Park di Melilli, in provincia di Siracusa, è alla ricerca di 4 bagnini con brevetto per la prossima stagione estiva, che si aprirà ufficialmente il 18 giugno.

Il parco acquatico Aretusa Park opera sul mercato da ben 21 anni e offre ai suoi visitatori relax e divertimento con le tante attrazioni acquatiche per grandi e piccini e vari angoli di paradiso immersi nel verde, dove rilassarsi e prendere il sole in totale tranquillità.

La figura ricercata avrà il compito di presidiare le varie attrazioni e le piscine all’interno del parco per garantire ai clienti la massima sicurezza.

I requisiti richiesti

Per partecipare alle selezioni sarà necessario aver compiuto i 18 anni di età ed essere in possesso del brevetto di nuoto.

È inoltre gradita esperienza pregressa nella medesima mansione, ottime doti comunicative, la conoscenza della lingua inglese e di un’eventuale seconda lingua.

Come candidarsi

Gli interessati potranno inviare il proprio curriculum con foto all’indirizzo email info@aretusapark.it. Nel caso in cui i cv siano in linea con i requisiti richiesti la Direzione contatterà i candidati per effettuare un eventuale colloquio conoscitivo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Aretusa Park al numero 0931765559.