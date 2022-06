L'Adler Resort Spa al suo debutto in Sicilia darà lavoro a 140 persone

All’ADLER Spa Resorts & Lodges Sicilia di Siculiana (Agrigento) fervono i preparativi in vista della prossima apertura del 7 luglio.

Dopo aver già selezionato varie figure, per completare la squadra lo splendido resort di lusso, affacciato sul mare, nel cuore della riserva di Torre Salsa, è ora alla ricerca di chef de rang giovani e preparati.

Le figure ricercate si occuperanno della gestione e preparazione del servizio del ristorante, con professionalità e in piena autonomia, assicurando un servizio impeccabile agli ospiti del resort.

I requisiti richiesti

Per candidarsi per il ruolo di Chef de Rang sarà necessario:

aver completato una formazione nel settore alberghiero o della ristorazione;

aver maturato esperienza professionale nella gastronomia di alto livello;

avere una buona conoscenza dei vini;

capacità di lavorare in squadra e in autonomia;

essere una persona aperta, dinamica e disposta ad accogliere nuove sfide;

possedere una buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua straniera.

I vantaggi di lavorare in Adler

I candidati selezionati avranno l’opportunità di lavorare in una delle strutture del gruppo alberghiero Adler, tra i più rinomati in Italia, all’interno di un contesto sfidante e di un team giovane e preparato.

I neoassunti potranno partecipare in maniera attiva alle attività del resort e potranno contare su grandi possibilità di crescita professionale e di formazione individuale.

Previsti orari regolari e una buona remunerazione, oltre ai numerosi benefit inhouse. L’Adler Spa Resort adotta, infatti, una politica del personale orientata a proporre ai collaboratori un lavoro stabile ed a una crescita sinergica con l’azienda.

La struttura

Anche il resort siciliano, come gli altri meravigliosi alberghi del gruppo altoatesino, si ispira al motto “Let your soul fly“, offrendo ai suoi ospiti un’oasi di benessere, dove poter staccare la spina e rigenerarsi in piena sintonia con il territorio e nel pieno rispetto della cultura e della comunità locale.

Come candidarsi

Per entrare a far parte della famiglia Adler sarà necessario trasmettere la propria candidatura tramite il sito dell’hotel, all’interno della pagina dedicata alla selezione.

I profili ritenuti idonei saranno convocati per un colloquio conoscitivo.