Si potrà accedere con qualsiasi laurea triennale

La Camera dei Deputati apre le porte a un nuovo bando di concorso pubblico, per l’assunzione di 65 documentaristi con profilo giuridico ed economico, che saranno inseriti a tempo indeterminato, al termine di un periodo di prova di un anno (eventualmente rinnovabile di un altro anno).

Il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 28-06-2022, riserverà 50 posti ai candidati che sosterranno le prove per l’indirizzo giuridico e 15 posti per i candidati, che concorreranno per l’indirizzo economico. Sarà possibile partecipare al concorso per uno solo degli indirizzi previsti dal bando.

I neoassunti si occuperanno principalmente della formulazione delle istruttorie, degli elaborati documentali e dei resoconti degli interventi parlamentari e dei collaboratori tecnici.

I requisiti generali

Per candidarsi all’ambita posizione sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età inferiore a 40 anni (il limite è superato al compimento del 40° anno);

laurea triennale (D.M. 270/2004) o laurea di I livello (D.M. 509/99) o diploma universitario di durata triennale (articolo 2 l. 341/90);

idoneità fisica all’impiego, valutata in relazione alle mansioni professionali;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale.

Saranno previste specifiche riserve per i dipendenti della Camera dei Deputati, come indicato nel bando di concorso.

Modalità di selezione

Le prove saranno differenziate in base allo specifico profilo e consisteranno in

prova selettiva (un test a risposta multipla di 60 domande sul testo della Costituzione della Repubblica italiana e il testo del Regolamento della Camera dei deputati);

(un test a risposta multipla di 60 domande sul testo della Costituzione della Repubblica italiana e il testo del Regolamento della Camera dei deputati); prima prova scritta (risposta a due quesiti sulla storia d’Italia dal 1848 ad oggi e sul diritto privato o sul diritto amministrativo per l’indirizzo giuridico; risposta a due quesiti su economia politica e diritto costituzionale per l’indirizzo economico. Tempo a disposizione: 4 ore);

(risposta a due quesiti sulla storia d’Italia dal 1848 ad oggi e sul diritto privato o sul diritto amministrativo per l’indirizzo giuridico; risposta a due quesiti su economia politica e diritto costituzionale per l’indirizzo economico. Tempo a disposizione: 4 ore); seconda prova scritta a carattere teorico-pratico (redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente il diritto costituzionale per l’indirizzo giuridico e sulla politica economica per l’indirizzo economico, attraverso l’utilizzo di programmi di videoscrittura e di gestione dei fogli di calcolo. Tempo a disposizione: 4 ore);

(redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente il diritto costituzionale per l’indirizzo giuridico e sulla politica economica per l’indirizzo economico, attraverso l’utilizzo di programmi di videoscrittura e di gestione dei fogli di calcolo. Tempo a disposizione: 4 ore); terza prova scritta (redazione di una sintesi in lingua inglese, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico ed economico in base al profilo per cui ci si è candidati. Tempo a disposizione: 3 ore);

(redazione di una sintesi in lingua inglese, senza l’ausilio del vocabolario, di un testo redatto nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere giuridico ed economico in base al profilo per cui ci si è candidati. Tempo a disposizione: 3 ore); prova orale (colloquio teso a completare, per ciascun indirizzo, la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie indicate nel bando);

(colloquio teso a completare, per ciascun indirizzo, la valutazione della preparazione e dell’aggiornamento culturale del candidato nelle materie indicate nel bando); prova orale in lingua inglese (lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua).

Come presentare la domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, per via telematica, entro le ore 18 del 28 luglio 2022, attraverso la piattaforma Concorsi della Camera dei Deputati, cui potranno accedere tramite apposite credenziali SPID.

Il contributo di segreteria, non rimborsabile, pari a 10 euro, potrà essere versato attraverso il sistema PagoPa.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del bando.