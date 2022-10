Comune di Misterbianco, assunzioni per 14 istruttori a tempo indeterminato

Il Festival del giornalismo enogastronomico si ferma contro il caro bollette

Ieri sera, il Festival del Giornalismo enogastronomico si è fermato per qualche istante, in segno di solidarietà per l’imprenditore Nunzio Campisi, titolare dello storico ristorante Antica Filanda a Galati Mamertino, in provincia di Messina contro il caro bollette. ...