La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 luglio

Il Ministero della Difesa ha indetto un nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la selezione di 34 marescialli, a nomina diretta, da inserire in servizio permanente nei Corpi dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica Militare.

L’avviso è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 45 del 7 giugno 2022 e costituisce un’interessante opportunità per chi desidera intraprendere una carriera nelle Forze Armate.

Nonostante la flessione registrata a seguito del conflitto russo-ucraino, la carriera in divisa continua a mostrare il suo forte appeal e ad attirare molti giovani, che sognano un lavoro stabile e duraturo.

Le figure ricercate

I posti messi a disposizione dal bando per 34 marescialli nelle Forze Armate saranno così ripartiti:

10 marescialli dell’Esercito (n. 5 posti per laureati in Professioni Sanitarie Infermieristiche, n. 3 posti per laureati in Professioni Sanitarie della Riabilitazione; n. 2 posti per laureati in Professioni Sanitarie Tecniche);

(n. 5 posti per laureati in Professioni Sanitarie Infermieristiche, n. 3 posti per laureati in Professioni Sanitarie della Riabilitazione; n. 2 posti per laureati in Professioni Sanitarie Tecniche); 14 capi di 3^ cl. da immettere nei ruoli di Marescialli della Marina Militare in servizio permanente nelle categorie Specialisti del Sistema di Combattimento / Ricercatori elettronici e Servizio Sanitario del Corpo equipaggi militai marittimi (n. 6 posti Servizio Sanitario – Infermieri; n. 2 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Tecnici laboratorio biometrico; n. 2 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Tecnici audiometristi; n. 2 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Tecnici neurofisiopatologia; n. 2 posti Specialisti del Sistema di Combattimento / Ricercatori elettronici.

in servizio permanente nelle categorie Specialisti del Sistema di Combattimento / Ricercatori elettronici e Servizio Sanitario del Corpo equipaggi militai marittimi (n. 6 posti Servizio Sanitario – Infermieri; n. 2 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Tecnici laboratorio biometrico; n. 2 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Tecnici audiometristi; n. 2 posti Servizio sanitario – Tecnici sanitari / Tecnici neurofisiopatologia; n. 2 posti Specialisti del Sistema di Combattimento / Ricercatori elettronici. 10 Marescialli di 3^ cl. da immettere nei ruoli di Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la Categoria Supporto, Specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario Specializzato (n. 9 posti per Infermieri; n. 1 posto per Tecnici audiometristi).

I requisiti di ammissione

Per poter partecipare alla selezione sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani;

non aver compiuto il 32° anno di età;

essere in possesso del titolo di studio indicato tra i requisiti speciali;

essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabile dal regolamento;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, o non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

se concorrenti di sesso maschile, non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo;

essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel bando;

per i soli posti per la categoria Specialisti del Sistema di Combattimento del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) di cui all’Appendice Marina al bando, essere in possesso di nulla osta di sicurezza (NOS) con classifica di segretezza non inferiore a “Segreto NATO”.

Le procedure di selezione

La selezione consisterà in:

una prova scritta per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

per la verifica delle qualità culturali e intellettive; un accertamento dell’idoneità psico-fisica ;

; un accertamento dell’idoneità attitudinale ;

; una prova orale ;

; una valutazione dei titoli di merito.

I partecipanti al concorso per Marescialli dell’Esercito svolgeranno anche le prove di verifica dell’efficienza fisica.

Si precisa che dal 1° maggio per la partecipazione alle procedure concorsuali non ci sarà più bisogno di esibire il green pass. I candidati dovranno comunque presentarsi alle selezioni muniti di mascherina FFP2.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere trasmessa per via telematica tramite la sezione Concorsi del sito del Ministero della Difesa entro il 7 luglio 2022.

Sarà possibile inviare la propria candidatura solo per una delle categorie o specialità o abilitazioni indicate nel bando.

Per maggiori informazioni è consultare il bando per 34 marescialli.