Le posizioni aperte e come candidarsi

L’INAPP, l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, ha indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 72 del 9 settembre 2022 (sezione Concorsi ed esami), per il reclutamento di 4 funzionari di amministrazione.

I funzionari saranno assunti a tempo pieno e indeterminato (V livello professionale, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018) nella sede di Roma e saranno così suddivisi:

1 unità nell’area A – Gestione delle attività relative al trattamento giuridico ed economico del personale dipendente delle Pubbliche amministrazioni;

1 unità nell’area B – Procedure di evidenza pubblica e gestione dell’attività extragiudiziale della Pubblica amministrazione;

1 unità nell’area C – Attività correlate al trattamento dei dati personali in relazione alla gestione integrata delle banche dati statistiche ed istituzionali;

1 unità nell’area D – Gestione di progetti finanziati attraverso bandi competitivi nell’ambito di programmi nazionali, comunitari e/o internazionali.

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), nato il 1° dicembre 2016 dalla trasformazione dell’ISFOL, è un ente pubblico di ricerca, con sede a Roma, che si occupa dell’analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro.

I requisiti di ammissione

Per partecipare al concorso sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di altro Stato UE o essere familiare di cittadini UE non avente la cittadinanza UE con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi con titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o status di protezione sussidiaria;

età non inferiore a 18 anni;

diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze politiche o Economia e commercio o Scienze dell’amministrazione o laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici o Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche o Scienze politiche e delle relazioni internazionali o titoli equiparati ed equipollenti (per le aree C e D varrà anche il diploma di laurea in Ingegneria gestionale o corrispondente laurea specialistica o magistrale o la laurea triennale in Ingegneria industriale );

o o o o laurea triennale in o o o o titoli equiparati ed equipollenti (per le aree C e D varrà anche il diploma di laurea in o corrispondente laurea specialistica o magistrale o la laurea triennale in ); aver maturato una esperienza professionale, per almeno due anni (anche non continuativi), con rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo, pertinente e coerente rispetto ai temi e alle attività dell’area concorsuale scelta;

avere adeguata conoscenza della lingua inglese;

avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);

avere adeguata conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi e dei software informatici comunemente utilizzati;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale (ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettera d, del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che impediscano, ai sensi delle previsioni normative vigenti, la costituzione o il mantenimento di un rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione e che, comunque, comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Modalità di selezione

La procedura selettiva consisterà in:

un’eventuale prova preselettiva , un test a risposta multipla di 60 minuti con 40 quesiti (20 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 20 volti a verificare la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritta e orale);

, un test a risposta multipla di 60 minuti con 40 quesiti (20 attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico-verbale e 20 volti a verificare la conoscenza delle materie di cui alle successive prove scritta e orale); una prova scritta , ovvero un test di 60 minuti, articolato in 10 domande a scelta multipla sugli argomenti specificati nel bando;

, ovvero un test di 60 minuti, articolato in 10 domande a scelta multipla sugli argomenti specificati nel bando; una valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali (indicati nel cv allegato alla domanda di ammissione al concorso);

di studio e dei titoli professionali (indicati nel cv allegato alla domanda di ammissione al concorso); una prova orale, ovvero un colloquio volto ad accertare la conoscenza del candidato delle materie oggetto d’esame in funzione dell’area concorsuale prescelta. Verrà, inoltre, accertata la conoscenza della lingua inglese e dei software informatici più diffusi.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere inviata in formato pdf tramite PEC nominativa all’indirizzo PEC dell’INAPP direzionepersonaleinapp@pec.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 10 ottobre 2022.

L’istanza dovrà essere dovrà redatta in lingua italiana, utilizzando l’Allegato A, ed essere sottoscritta dal candidato con firma autografa leggibile o con firma digitale.

Alla domanda di partecipazione, e sempre attraverso PEC, dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo in pdf, datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale.

Per maggiori informazioni consulta il bando.