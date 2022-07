Vigili del fuoco, via al nuovo bando per 26 vice direttori informatici

Zone Franche Montane, ennesimo appello a Musumeci “Destini i 20 milioni promessi ai sindaci”

Sindaci e amministratori dei Comuni interessati alla norma, hanno fatto il punto sull’iter legislativo, che sta segnando il passo presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in quanto la Regione Siciliana non ha ancora stabilito l’importo da destinare alla fase di start up della Legge...