Un gesto apparentemente irrazionale avrebbe trasformato un momento di gioia, come quello di un matrimonio, in un vero momento di autentica paura che ha fatto perfino urlare i presenti al gesto terroristico. L’episodio è accaduto in una sala ricevimenti di Marsala, intorno alle 2 di notte. Il padre dello sposo, infuriato per un gesto probabilmente ritenuto irrispettoso, ha perso il controllo ed ha tentato di investire alcuni invitati con la sua auto.

L’episodio

La cerimonia stava volgendo al termine e gli ospiti si erano radunati nel parcheggio per assistere al tradizionale “scarto” dell’auto degli sposi. Tuttavia, al momento della rimozione della pellicola protettiva, il gruppo ha scoperto che all’interno del veicolo erano stati sparsi dei pezzi di polistirolo.

Un gesto innocuo e facilmente risolvibile, che però ha scatenato la furia del padre dello sposo, proprietario dell’auto. Inizialmente, l’uomo ha cominciato ad inveire contro il genero, accusandolo di essere responsabile del “danno”. La tensione è, poi, salita e la vicenda è degenerata. Dalle parole si è passati alle minacce minacce, mentre la moglie e i figli cercavano di calmarlo. Nonostante i tentativi di placarlo, la rabbia dell’uomo cresceva cos il padre della sposa ha continuato a lanciare insulti al genero promettendo conseguenze per il suo gesto.

Tenta di investirli

La situazione è precipitata quando, dopo essere stato allontanato da moglie e figli, l’uomo ha avviato la sua auto e ha effettuato una retromarcia furiosa. In un attimo, si è lanciato verso il gruppo di invitati che, fortunatamente, erano già in stato di preallerta e si sono allontanati in tempo.

L’auto ha travolto una bomboniera in vetro, i cui frammenti hanno colpito un bambino presente nei paraggi ma fortunatamente senza causargli alcun danno.

Alla fine del triste episodio molti invitati, sotto shock, hanno dato avvio ad un pianto liberatorio, alcuni sono addirittura svenuti per lo spavento. Nonostante la gravità della situazione, non è stato richiesto l’intervento della polizia o del 118

