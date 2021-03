L'appello della polizia

Ubriaco in autostrada

La Polizia di Stato denuncia automobilista

Patente ritirata e auto sottoposta a sequestro

Viaggiava sulla A18, con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito e in evidente stato di alterazione psico-fisica. L’uomo è stato notato e invitato ad accostare in un’area di sosta dai poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini Naxos dopo aver rischiato d’investire un’altra auto in transito e sbandato pericolosamente e ripetutamente lungo il tratto autostradale.

Un imprenditore nel settore vinicolo

L’uomo, appena sceso dal veicolo sul quale viaggiava con la moglie, equilibrio precario ed eloquio incerto, ha raccontato di essere un imprenditore nel settore vinicolo e di aver proposto alcuni vini al titolare di un ristorante. Dopo aver misurato il tasso alcolemico con etilometro, i poliziotti hanno proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria e al ritiro della patente. L’auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

“L’assunzione di alcolici o di droghe è tra le prime cause d’incidente e di morte su strade e autostrade. Mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici o assunto sostanze stupefacenti significa mettere a repentaglio la vita propria e quella altrui”.