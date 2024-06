Un giovane extracomunitario è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina per i reati di porto di armi o oggetti atti ad offendere, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il deferimento scaturisce da un intervento che gli stessi militari del Nucleo Radiomobile hanno effettuato lo scorso 15 giugno a seguito di una richiesta pervenuta al numero di pronto intervento 112 che aveva segnalato una lite all’interno di un locale, nella zona nord di Messina.

Il raid

Quella sera i carabinieri sono intervenuti nel bel mezzo della lite in cui erano coinvolti tre extracomunitari, tra cui l’odierno indagato, che, armati di spranghe e bastoni, avevano aggredito alcuni avventori di un locale di ristorazione. Alla vista dei militari, i tre si sono dati immediatamente alla fuga e, mentre due di loro sono riusciti a dileguarsi, il giovane indagato, sebbene avesse opposto resistenza, è stato bloccato dai militari che lo hanno condotto in caserma e proceduto alla sua identificazione.

Indagini in corso

A seguito di approfondite verifiche, i carabinieri sono riusciti a documentare le responsabilità a carico del giovane extracomunitario che, in concorso con altri due suoi connazionali, avrebbe preso parte alla lite, sedata dall’arrivo della pattuglia dei militari, ancor prima che potesse protrarsi al punto da causare conseguenze sugli avventori aggrediti. L’indagato dovrà ora rispondere dei reati a lui addebitati, mentre sono in corso le indagini volte a risalire all’identità degli altri due aggressori.

Rissa a Comiso

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, gli agenti squadra volante del commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso, hanno denunciato in stato di libertà 7 persone, 4 bengalesi e 3 italiani di cui 1 di origini tunisine, ritenuti responsabili del reato di rissa aggravata. Nello specifico, su segnalazione di una lite in corso pervenuta alla sala operativa da parte dei gestori, gli agenti della volante, supportati da altro personale del commissariato, sono intervenuti in un minimarket ubicato nelle adiacenze di Corso Vittorio Emanuele dove i gestori hanno riferito agli agenti di essere stati aggrediti per futili motivi da tre soggetti.