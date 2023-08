E’ guerra senza quartiere tra il comico palermitano Angelo Duro e il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Il comico è a un passo dall’adire alle vie legali contro il primo cittadino di Taormina. Per capire cosa sia successo, è utile una breve ricostruzione dei fatti, Ospite della cittadina al Teatro Greco per lo spettacolo “Sono cambiato”, l’attore aveva deciso di promuovere il proprio show imbrattando i manifesti affissi nei muri della città con della vernice spray. “Imbrattare” è l’eufemismo necessario per evitare di indicare nel dettaglio quale sia la forma anatomica utilizzata Duro per griffare questa singolare azione di “marketing”. Per usare il gergo calcistico, senza scadere troppo nel triviale, il “fallo” di Angelo Duro è stato giudicato col cartellino rosso dal primo cittadino di Taormina.

La provocazione di Angelo Duro e la rabbia di De Luca

Cateno De Luca non ha mandato giù la provocazione. Il sindaco, e non è una novità, è andato giù pesante con gli epiteti, tra cui il più gentile è troglodita, il più esplicito consiste nell’aver paragonato Duro a quello stesso organo umano, utilizzato dal comico per sporcare i suoi manifesti. De Luca non s’è fermato al classico video urlato e postato sui social. E’ passato ai fatti, provvedendo a far identificare Duro ed a comminargli una multa di circa 600 euro.

Per una volta, Duro sembra voler rinunciare alla sua proverbiale e amabile sfrontatezza e affida la sua replica a una precisa, dettagliata, ma abbastanza gelida, nota stampa. Ecco il test diffuso dallo staff dell’artista: “Alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Taormina circa il video realizzato da Angelo Duro in cui con delle bombolette spray ha imbrattato i manifesti del suo spettacolo in programma la sera del 7 agosto al Teatro Greco, il comico palermitano prende atto del gesto, si assume le sue responsabilità e pagherà la multa che gli è stata comminata. Questo però non giustifica le numerose offese, minacce e violazione della privacy a cui è stato pubblicamente esposto. Attraverso il suo legale, Angelo Duro fa sapere che la reazione del sindaco di Taormina, Cateno De Luca, è stata altamente lesiva, con minacce palesi e istigazione alla violenza”. A dimostrazione di quanto sostenuto, lo staff di Angelo Duro ha diffuso un video che riassume alcune delle frasi del Sindaco. Una mossa che sembra confermare la volontà dell’attore di costituirsi in giudizio.

Infine, una nota lieta in questa vicenda del tutto surreale. Secondo la vecchia regola “the show must goes on”, lo spettacolo “Sono cambiato” che ha registrato il tutto esaurito al teatro Greco. “E’ andato in scena senza nessuna menzione dall’accaduto da parte del comico”, precisano dal suo staff.