Si tratta di un extracomunitario di 44 anni

A Messina un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri Messina Giostra per maltrattamenti contro familiari e conviventi e tentato omicidio. I Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, nei giorni scorsi, avevano arrestato il 44enne extracomunitario, poichè responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di tentato omicidio, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Messina. L’arresto è scattato dopo le indagini coordinate dalla Procura peloritana, in seguito alla denuncia della moglie.

La donna esasperata dalla relazione fatta di violenze fisiche e psicologiche, dopo aver subito l’ennesima aggressione fisica sfociata in un vero e proprio tentativo di strangolamento, ha deciso hiedere aiuto alle Forze dell’Ordine.

Le indagini hanno consentito di far venire alla luce anni di maltrattamenti subiti dalla moglie del 44enne, con aggressioni verbali e fisiche, percosse, schiaffi ed umiliazioni. A convincere la vittima a raccontare tutto è stata, però, la paura di morire, dopo l’ultimo episodio violento. Il Gip del Tribunale di Messina ha quindi accolto le richieste avanzate dalla Procura della Repubblica e ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari che i Carabinieri della Stazione di Messina Giostra hanno notificato all’uomo.