il commento del sindaco cateno de luca

Stamattina il Consiglio regionale urbanistica (CRU) ha approvato il Piano Regolatore del Porto di Messina dopo una attività concertativa tra il comune di Messina e l’Autorita’ Portuale di Messina durata oltre un anno.

“Una delle prime cose di cui ci siamo occupati sono stati i rapporti con la nostra Autorità Portale per ripristinare i rapporti di collaborazione ormai compressi dalla precedente giunta comunale. Con il Piano Regolatore Portuale si sboccheranno oltre 200 milioni di investimenti pubblici e privati che rappresenteranno la rinascita della città di Messina”. A riferirlo è il sindaco del Comune di Messina, Cateno De Luca.

“La caparbietà del commissario Antonio De Simone – continua il primo cittadino – e del segretario generale Ettore Gentile dell’autorità portuale ci hanno consentito di agevolare e velocizzare l’iter approvativo con la costante attenzione del Presidente della regione siciliana Nello Musumeci e dell’Assessore al territorio Toto Cordaro. Adesso anche la Zona economica speciale (ZES), tanto agognata dal nostro territorio, potrà essere attuata”.

“Ringrazio tutti i componenti del CRU – conclude il sindaco peloritano – per questo grandioso impegno mantenuto nei confronti della città di Messina ed in particolare, il direttore generale dell’assessorato Giovanni Salerno e il relatore Ing. Salvatore Cirone, per la sensibilità e la professionalità profusa per questo agognato obiettivo. Un ringraziamento speciale anche al vice sindaco, arch. Salvatore Mondello, per il lavoro profuso. Ora si potrà riqualificare l’intero waterfront e rilanciare l’ex Cittadella fieristica con opere al servizio del rilancio turistico e del crocierismo ricollegando la città con il suo mare”.

Tutti i dettagli di questo provvedimento saranno comunicati nella conferenza stampa congiunta con i rappresentanti dell’Autorità portuale, che si terrà venerdì 26 luglio alle ore 9.30, presso la Sala Giunta di Palazzo Zanca.