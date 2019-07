l'uomo sorpreso dal primo cittadino mentre guardava la tv

Il sindaco di Messina Cateno De Luca vuole licenziarlo ed un custode minaccia il suicidio.

La notizia viene riportata dall’edizione odierna di Repubblica Palermo.

Il custode sarebbe salito stanotte sul tetto dell’ex Gil, campo da corsa comunale, minacciando di buttarsi giù se non lo avessero fatto parlare con il sindaco.

Sul posto vigili urbani e vigili del fuoco che lo hanno convinto, dopo alcune ore, a scendere dal tetto rassicurandolo che avrà un incontro con De Luca.

I blitz del sindaco continuano. L’8 luglio è toccato all’ex Gil. L’esito del sopralluogo, non certo felice, era stato reso noto su facebook da De Luca con tanto di foto e post-sfogo. Ecco cosa aveva scritto De Luca:

“Che schifo!

Il tempo è scaduto anche per la struttura ex GIL.

Oggi abbiamo trovato il custode che indisturbato si guardava il televisore che si è portato da casa in una stanza abusiva ricavata dietro un armadio di metallo.

Siamo arrivati alle ore 8:30 e per circa 30 m abbiamo girato la struttura ed il custode non si è accorto di noi.

Abbiamo trovato di tutto e di più anche profilattici usati.

Paghiamo due custodi e le utenze e spendiamo quindi circa 100 mila euro l’anno per mantenere questo cesso a cielo aperto inaugurato qualche anno fa con la pista che già si sta sgretolando con gran parte della struttura inagibile.

Ho già fatto verbalizzare l’accaduto alla nostra polizia giudiziaria del nostro corpo di polizia municipale e chiederò l’immediato licenziamento dei custodi.

Anche per questa struttura tra qualche mese ci sarà il bando pronto per l’affidamento trentennale a soggetti privati senza alcun onere per le casse comunali.

PS: pare che questi custodi avevano già fatto causa al comune perché sostenevano che non era di competenza loro fare le pulizie e pur avendo perso hanno continuato a non fare le pulizie!!!

Anche questa è la Messina che abbiamo ereditato!”.