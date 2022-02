Falcone: "Coroniamo un sogno infrastrutturale di lunga data"

“La Regione ha fatto bene i compiti a casa e oggi ottiene più di 40 milioni di euro per investire sul reale rilancio delle aree interne della Sicilia. Dalle risorse per la Coesione del ministero per il Sud arrivano infatti i finanziamenti per realizzare il collegamento fra Alcara Li Fusi e la Statale 113, nel Messinese, e per il ripristino della strada Castel di Lucio-Gangi, naturale ponte fra i Nebrodi e le Madonie”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando il via libera da parte del Cipess all’anticipo della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) da 6,3 miliardi di euro destinati a 273 interventi infrastrutturali in tutto il Paese.

I progetti finanziati

Fra le opere finanziate alla Regione Siciliana rientrano appunto i progetti, presentati dal governo Musumeci, per la costruzione del collegamento fra Alcara Li Fusi e la Strada statale 113, dal valore di ben 32,5 milioni di euro, e il ripristino e la messa in sicurezza dell’itinerario Castel di Lucio-Gangi, lungo il confine fra le province di Messina e Palermo, opera finanziata per 7,7 milioni di euro.

In tutto 40 milioni di euro

Oltre 40 milioni che il governo Musumeci “ha conseguito per coronare un sogno infrastrutturale di lunga data come quello della via di Alcara, rievocato a più riprese dal comprensorio tirrenico anche nel corso dei nostri sopralluoghi operativi in zona”.

Obiettivo: rimodernare la viabilità interna

“Raggiungiamo anche l’obiettivo di rimodernare la viabilità interna come da esigenza di cittadini, imprese, turisti in un’area che ospita splendidi borghi come Gangi e Castel di Lucio. Un ringraziamento – conclude Falcone – va al ministro Mara Carfagna per la sensibilità accordata alle ribattezzate “opere bandiera” per la Sicilia, destinate a colmare quelle lacune infrastrutturali che ostacolano da decenni la crescita nella nostra Regione”.

Dopo 30 anni di attesa

“Dopo 30 anni di attesa, grazie all’anticipo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) per un valore pari a 32,5 milioni di euro, potrà essere realizzata l’importante e strategica opera infrastrutturale che collega il Comune di Alcara Li Fusi alla SS 113. Un valore aggiunto per il territorio nebroideo, che molti credevano irrealizzabile”, dice la deputata regionale di Fi, Bernardette Grasso.

“Un collegamento viario a vantaggio di una più celere mobilità, con ricadute per la crescita dell’indotto locale – aggiunge – Altra opera rilevante, per la quale ho seguito l’iter dei lavori è la Castel di Lucio-Gangi, mediante risorse stanziate per circa 8 milioni di euro. Ringrazio pertanto l’assessore regionale Marco Falcone e il ministro per il Sud, Mara Carfagna, per avere inserito il collegamento tra le opere bandiera immediatamente cantierabili. Ma soprattutto, li ringrazio in modo particolare per avere accolto con solerzia la mia istanza, traducendola in fatti. Un lavoro di squadra, in cui Forza Italia è stata determinante, dimostrando di essere attenta alle esigenze territoriali”.