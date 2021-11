il seminario a troina, presenti sindaci da tutta la sicilia

A Troina un focus sulle aree interne della Sicilia organizzato da Diventerà Bellissima-Attiva Sicilia

Si è parlato delle aree interne come risorsa per la Sicilia e delle criticità da risolvere

Presente anche il governatore Musumeci e tanti sindaci siciliani

Si è tenuto ieri 31 ottobre a Troina, nella sala dei 500 della Cittadella dell’Oasi un partecipatissimo Seminario, su iniziativa della deputata regionale Elena Pagana, sul tema: “Aree interne: Risorsa per la Sicilia”, organizzato dall’Intergruppo parlamentare Diventerabellissima-Attiva Sicilia.

Le difficoltà socio-economiche delle aree interne della Sicilia

Il tono del Seminario è stato dato soprattutto dagli interventi dei partecipanti che si sono soffermati sulle particolari condizioni di difficoltà che vivono oggi i territori delle aree interne in particolare dal punto di vista socio-economico.

L’importanza della collaborazione con i sindaci

La serata è stata aperta dall’intervento di Elena Pagana che ha ribadito l’importanza della collaborazione con i sindaci, presenti da tutte le province della Sicilia, per lo sviluppo delle aree interne che rappresentano e custodiscono quanto di meglio c’è in Sicilia dal punto di vista delle tradizioni, della biodiversità, della salute.

Il nuovo corso dell’Irccs Oasi di Troina

Non sono mancati i ringraziamenti e gli auguri al nuovo corso intrapreso dall’IRCCS Oasi di Troina che grazie alla convenzione con la Regione Siciliana ha messo un punto con il passato e oggi è in grado di valorizzare quanto di meglio c’è in questo Istituto.

Presenti anche gli assessori Falcone e Razza

Sono intervenuti Cataldo Salerno, presidente dell’Università Kore di Enna, Giuseppe Sigismondo Martorana, PhD in Scienze politiche esperto di sviluppo locale, Marco Falcone, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute, con le conclusioni affidate al presidente della Regione Nello Musumeci.

Un focus dunque sulle aree interne, che arriva in un momento specifico, come ribadito dall’assessore alla salute Ruggero Razza, che guarda a tre grandi azioni di programmazione per un governo che ha innanzitutto nella linea del presidente della regione Nello Musumeci fatto della programmazione una scelta sulla quale costruire il proprio metodo di gestione amministrativa.

Arginare lo spopolamento e combattere la crisi

“Una scelta politica ben precisa – dice Ruggero Razza – che parte dal non abbandonare le svariate realtà che coesistono in questo territorio, arginando lo spopolamento e combattendo in maniera efficace la crisi socio-economica, evidenziando sempre realtà come l’Oasi che sono fulcro di competenza, di assistenza, di passione, di ricerca”.

“Un lavoro anzi una missione quella del fondatore Padre Ferlauto – continua Razza – che ho visto concretizzarsi nell’impegno costante del direttore sanitario, del direttore scientifico del direttore generale Claudio Volante a cui auguro buon lavoro”.

Realtà territoriali che sono diventate punto riferimento per la salute mentale, come l’Irccs Oasi di Troina o come l’Università Koree di Enna.

Musumeci: “In arrivo 500 milioni di euro”

Appassionato l’intervento del Presidente della Regione Nello Musumeci: “Stiamo investendo importanti risorse – sottolinea –. Le aree interne sono uno dei nostri obiettivi su cui puntare già da oggi.

Abbiamo in programma un investimento di 500 milioni di euro che saranno utilizzati per superare carenze strutturali e organizzative del territorio, puntiamo alla valorizzazione delle eccellenze naturalistiche, artistiche, culturali e umane offerte da queste realtà territoriali, che non vogliamo assolutamente disperdere, che rappresentano il cuore pulsante della Sicilia”.