Venerdì 15 luglio alle 21.30, a dirigere il maestro Myung-Whun Chung

C’è grande attesa a Taormina per il concerto-evento dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia che si terrà il 15 luglio al Teatro Antico nell’ambito del cartellone estivo 2022 della Fondazione Taormina Arte.

Ultima esibizione a Taormina risale al giugno del 1953

L’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, nella stagione del Quarantennale di TaoArte, torna nello scenario del Teatro Antico a distanza di 69 anni dall’ultima volta in cui si era esibita nel lontano giugno del 1953 con il celebre Sergiu Celibidache. A dirigere l’orchestra nella “notte” di Taormina sarà un artista di fama internazionale: Myung-Whun Chung, direttore d’orchestra e pianista sudcoreano tra i più conosciuti ed apprezzati nel mondo.

Il programma della sera del 15 luglio

Il programma del grande evento in scena al Teatro Antico di Taormina prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 6 “Pastorale” in fa maggiore op. 68 e della Sinfonia n.7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Il concerto sarà diretto dal coreano Myung-Whun Chung

Il concerto di Taormina sarà diretto dalla bacchetta d’eccezione del coreano Myung-Whun Chung, un artista di altissimo livello che in questi anni ha diretto molte delle orchestre più prestigiose del mondo, fra cui i Berliner e i Wiener Philharmoniker, il Concertgebouw di Amsterdam, l’Orchestra Filarmonica della Scala, le orchestre sinfoniche di Boston e di Chicago, la New York Philharmonic Orchestra. In Italia gli sono stati conferiti il Premio Abbiati e il Premio Toscanini.

A Chung nel 2013 la Città di Venezia ha consegnato le chiavi della città per il suo impegno verso il Teatro la Fenice e il Teatro gli ha conferito il premio Una vita nella musica. Dal 2017 è “Commendatore Ordine della Stella d’Italia”.

È direttore onorario della Tokyo Philharmonic Orchestra, della Staatskapelle Dresden, dell’Orchestre Philharmonique de Radio France. È ambasciatore del programma delle Nazioni Unite per il Controllo internazionale della droga (Undcp) e attualmente è ambasciatore onorario per la Cultura della Corea del Sud, il primo nella storia del governo del suo Paese. Chung si impegnato in questi anni a sostegno di importanti progetti sociali, per i bambini, ed è stato ambasciatore dell’Unicef, da cui ha ricevuto l’incarico di “Goodwill Ambassador” come riconoscimento per il suo impegno a favore dell’infanzia.

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stata la prima in Italia a dedicarsi esclusivamente al repertorio sinfonico, promuovendo prime esecuzioni di importanti capolavori del Novecento. Dal 1908 ad oggi ha collaborato con i maggiori musicisti: è stata diretta, tra gli altri, da Mahler, Debussy, Strauss, Stravinskij, Sibelius, Hindemith, Toscanini, Furtwängler, De Sabata, Solti, Mengelberg, Karajan, Carlos Kleiber, Abbado e Kirill Petrenko.

I suoi direttori stabili sono stati Bernardino Molinari, Franco Ferrara, Fernando Previtali, Igor Markevitch, Thomas Schippers, Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti e Myung-Whun Chung. In passato Leonard Bernstein ne è stato il presidente onorario; dal 2005 Sir Antonio Pappano è il direttore Musicale. Con Pappano, l’Orchestra è stata ospite in questi anni dei maggiori festival ed è stata premiata da prestigiosi riconoscimenti internazionali: si è esibita ai Proms di Londra, al Festival delle Notti Bianche di San Pietroburgo, al Festival di Lucerna, al Festival di Salisburgo, e nelle più prestigiose sale da concerto del mondo.

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è una delle eccellenze italiane più apprezzate nel mondo, e tra le più antiche e prestigiose istituzioni musicali esistenti. Fondata ufficialmente nel 1585 e trasformatasi nei secoli da sodalizio di musicisti di valenza “locale” a moderna accademia ed ente concertistico sinfonico di fama internazionale, unisce un corpo accademico composto di circa 100 maestri fra i più illustri esponenti della cultura e dell’arte musicale a un’orchestra e un coro sinfonici fra i più accreditati in campo internazionale, svolge un’attività di alta formazione musicale e conserva un patrimonio storico ricchissimo, riflesso della sua storia plurisecolare.